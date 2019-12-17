韩蔡宋纷纷表态挺波特王

网红波特王与蔡英文合拍影片，称呼蔡英文为“总统”，遭中国大陆厂商解约，蔡英文、韩国瑜、宋楚瑜均表态相挺。

据联合新闻网报道，蔡英文昨天对事件表示遗憾，称在自由民主社会大家都可以创作，叫台湾总统也是自然平常的事情，中国（大陆）的行为违反民主自由以及台湾珍惜的价值。

韩国瑜昨在面簿直播时抗议并声援波特王，强调“政治归政治、经济归经济”；他以世界面包冠军吴宝春为例指出，吴一年前在上海开了面包店，结果在台湾引起轩然大波，后来他站出来声援吴宝春，希望大家不要给吴宝春压力。韩国瑜说，如果波特王因为采访蔡英文使得他在经济上受到损失，他也呼吁这些厂商千万不要这样做。

“政治归政治、经济归经济。”韩国瑜强调，两岸之间的互动大家和平交流交往，大陆这些厂商不要藉此来惩罚波特王，“这是不对的，而且我抗议，我要站在支持波特王的立场”。

亲民党总统候选人宋楚瑜昨晚接受东森“平论无双”专访也表示，“我们的领导人叫总统，请问不叫她总统，要叫她什么？”但宋楚瑜也说，蔡英文处理很多事情不面对事实，像是她曾对自己说，不会暴冲，希望两岸和平，但当初怎么找赖清德当行政院长，赖还自称是务实的台独工作者，这与总统的政策合吗？现在赖变副总统候选人了，难道总统要听副总统候选人的？