刘晓明谈澳门：续写“一国两制”成功实践新篇章

中国驻英国大使刘晓明昨天（16日）晚在庆祝澳门回归20周年招待会上发表讲话：将题为：“凝心聚力，和衷共济，续写‘一国两制’成功实践新篇章。”

据中新社报道，刘晓明在讲话中表示，1999年12月20日，中国政府恢复对澳门行使主权，中华人民共和国澳门特别行政区成立。这是继1997年7月1日香港回归后，中华民族历史上又一具有里程碑意义的事件。

刘晓明认为，澳门回归20年来，这个仅有30平方公里和67万人口的海滨小城取得举世瞩目的发展成就，向世界展现了“一国两制”、“澳人治澳”、高度自治的成功实践，体现了“四个自信”：首先是对“一国两制”的制度自信，二是对澳门繁荣稳定的道路自信，三是对中西融合的文化自信，四是对国际关系基本准则的理论自信。

刘晓明表示，新时代续写“一国两制”在澳门成功实践的新篇章，需要我们做到“三个齐心聚力”：一是齐心聚力坚持“一国两制”，二是齐心聚力支持澳门融入国家发展大局，三是齐心聚力反对外部势力干涉。

刘晓明指出，在欢庆澳门回归祖国20周年之际，我们不能不对近期香港事态表示痛心。我们希望澳门作为捍卫不干涉内政原则的明灯，照亮香港前进的道路，让各界看清外来干涉的危害性，共同反对和抵制外来干涉，推动香港早日止暴制乱、恢复秩序，重回繁荣稳定的轨道。

招待会当日在中国驻英国大使馆内举行。葡萄牙驻英国大使安东尼斯、英国恒安标准人寿保险董事长格雷姆斯通、英国华人参政计划主席李贞驹、英国议会议员等中英各界人士近百人出席了招待会。