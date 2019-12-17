孙小果出狱后涉黑犯罪二审宣判 维持一审25年判决

云南省高级人民法院今天（17日）对孙小果等13人组织、领导、参加黑社会性质组织等犯罪一案二审公开宣判，对上诉人孙小果等4人驳回上诉，维持原判；上诉人杨朝光等4人二审期间自愿认罪认罚，法院依法改判，从宽处罚。

据新华社报道，云南省玉溪市中级人民法院今年11月8日对孙小果等13人组织、领导、参加黑社会性质组织等犯罪一案宣告一审判决，以被告人孙小果犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、妨害作证罪、行贿罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；以被告人顾宏斌、杨朝光等12人犯参加黑社会性质组织罪等罪，数罪并罚，决定执行二年零六个月到十五年不等有期徒刑，并处罚金。

一审宣判后，被告人孙小果等8人提出上诉。云南省高级人民法院经二审审理认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。法院根据各上诉人及原审被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪表现，依法作出上述判决。

记者同时获悉，玉溪市江川区人民法院审理的李爽等22名涉孙小果案被告人开设赌场等犯罪案一审宣判后，部分被告人上诉至玉溪市中级人民法院。经审理，玉溪市中级人民法院根据各上诉人及原审被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪表现作出二审判决，与孙小果涉黑案同日进行了二审宣判。

另据了解，孙小果强奸、强制侮辱妇女、故意伤害、寻衅滋事一案，已于2019年10月14日由云南省高级人民法院依法再审开庭审理，将于近期宣判。