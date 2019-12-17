中国发改委：将有一批新能源等领域外资项目落地

中国国家发改委今天（17日）就宏观经济运行情况举行发布会。发改委发言人孟玮就未来还有哪些大的外资项目可能会落地中国这一问题回应称，上海特斯拉电动汽车项目是特斯拉在海外最大的投资项目，今年初动工、今年底投产，不少网友称之为“中国速度”。相信今后一段时间，还会有一批新能源、新型石化、电子信息等领域的外资大项目陆续落地。

据《新京报》报道，孟玮强调，这些外资大项目的快速推进，显示了外资对中国发展前景的强劲信心。下一步，我们将会同有关方面继续推动优化外商投资环境，推进中国新一轮对外开放取得积极进展。一是做好《外商投资法》及配套法规实施工作。《外商投资法》将于明年1月1日起正式实施，近日刚刚审议通过的《外商投资法实施条例》也将与外商投资法同步配套实施，新的外资法律法规体系将为投资者提供更有力的保护、更高效的服务、更公平的市场。二是进一步扩大对外开放。明年还将再次修订外资准入负面清单，在更多领域允许外商独资经营，清单之外不能设限，保障外资企业国民待遇。三是继续促进投资便利化。继续深化利用外资领域“放管服”改革，完善管理体制，简化审批程序，做好外资项目落地服务。相信随着这些新举措的实施，中国外商投资环境会进一步优化，外商投资便利化程度会进一步提高，会有越来越多的外资项目落地中国。

孟玮表示，今年以来，中吸引外资依然保持了稳定增长态势，1—11月增长2.6%，引资规模继续保持全球第二位。一个突出特点是，几十亿甚至百亿美元级大型外资项目增多。