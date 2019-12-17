于欢之母欲重新开厂 称以后要在法律框架下行事

于欢的母亲苏银霞14日从山东省女子监狱出狱，随后返回聊城冠县家中。苏银霞16日接受界面新闻专访时表示，已有三年多没见过于欢，目前最盼望的是一家早日团聚。

据界面新闻报道，对于“于欢案”，苏银霞不愿过多回忆，对她来说“这相当于一个伤心地，改变了一家人的命运”，甚至有人为此付出生命。

谈及出狱后的打算，苏银霞表示要把工厂重新开起来，以后凡事都要在法律允许的框架下进行。

据此前报道，2016年4月14日，由社会闲散人员组成的10多人催债队伍多次骚扰女企业家苏银霞的工厂，辱骂、殴打苏银霞。苏银霞的儿子于欢目睹其母受辱，从工厂接待室的桌子上摸到一把水果刀乱捅，致使杜志浩等四名催债人员被捅伤。其中，杜志浩因未及时就医导致失血性休克死亡，另外两人重伤，一人轻伤。

山东省聊城市中级法院2017年2月17日一审以故意伤害罪判处于欢无期徒刑。当年6月23日，山东高院对上诉人于欢故意伤害案二审公开宣判，认定于欢构成故意伤害罪，但属于防卫过当，依法对其减轻处罚，将原审法院判处的无期徒刑，改判为有期徒刑五年。

山东省高唐县人民法院2018年11月14日对“于欢家人非法吸储案”作出一审判决：以非法吸收公众存款罪判处被告单位山东源大工贸有限公司罚金人民币二十万元，以非法吸收公众存款罪判处被告人苏银霞有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。山东省聊城市中级人民法院二审维持原判。