港媒引消息人士分析：郭声琨任港澳小组副组长

据《星岛日报》引消息人士分析报道，继中共公安部长赵克志之后，中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨也出任中央港澳协调小组副组长。中国国家主席习近平昨天（16日）会见特首林郑月娥时，郭声琨有参加，显示他已经跻身港澳小组。郭声琨早前会见警务处处长邓炳强，强调坚定支持香港警方严正执法。据长期研究港澳问题的消息人士分析，港澳小组增强政法系统的力量，正是“止暴制乱”的形势需要，以维护国家安全。

习近平昨天下午会见林郑月娥，央视新闻联播的画面显示，政法委书记郭声琨陪同。新华社报道：“韩正、丁薛祥、杨洁篪、郭声琨、尤权等参加了会见。”

据长期研究港澳问题的消息人士分析，郭声琨应是以港澳小组副组长的身分出席会见。至于其他两名副组长，国务委员、外交部长王毅外访，国务委员、公安部长赵克志不在京城，因此没有参加。赵克志本身也是中央政法委副书记，两名政法巨头先后加入港澳小组，显示中央全力支持香港警方“止暴制乱”，维护国家安全。

郭声琨介入港澳事务有迹可循。本月三日，纪念澳门《基本法》实施二十周年座谈会在京举行，郭声琨罕见亮相。之后，新任警务处处长邓炳强访京，除了赵克志会见，也得到郭声琨接见。

郭声琨本月七日在中央政法委秘书长陈一新、副秘书长白少康陪同下，会见邓炳强。他除了肯定香港警方修例风波以来严正执法，指出止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧逼的任务，希望香港警方紧紧围绕这一任务，坚定信心，继续严厉打击暴力犯罪活动，保护市民的生命财产安全。他还强调，坚定支持香港警方严正执法，全力支持香港警方为尽快恢复社会秩序不懈努力。

六十五岁的郭声琨是江西人，冶金工程师出身，曾任中国有色金属工业总公司副总经理，中国铝业公司筹备组组长。2001年出任中国铝业公司首任总经理，并且成功推动公司在纽约、香港上市。他后来弃商从政，担任广西自治区党委书记，2012年底担任公安部长，已经开始与香港纪律部队有工作接触，中共十九大执掌政法委。