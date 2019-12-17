王毅：中国走在正确的道路上 不需要改变

中国国务委员兼外长王毅当地时间16日晚在欧洲政策中心举办的欧洲智库媒体交流会上发表演讲。他在讲话中称，希望欧洲能尊重中国，欣赏中国人民自己作出的选择。

据中新社报道，王毅称，近年来有种观点认为中国在经济上成为欧洲的竞争对手，主张对中国进行各种设限，但事实上中欧之间合作远大于竞争，共识远大于分歧，中欧是伙伴，但不是对手。多年来欧洲在同中国合作中获得了巨大利益。中国经济的内生动力、强大韧性和巨大潜力，不仅将保持中国自身的发展，也将为欧洲各国提供新一轮合作机遇和发展红利。

王毅说，在社会制度、发展道路、价值观念等方面，中欧之间的确存在差异。但这些差异不应成为交流合作的障碍，更不能因此就把对方视作威胁，甚至试图干涉和改变对方。中国始终尊重欧洲，欣赏欧洲，从不干涉欧洲内部事务。同样希望欧洲也能尊重中国，欣赏中国人民自己作出的选择。中国共产党领导下的中国特色社会主义道路在加快中国自身发展的同时，实现了合作伙伴的共同发展。既然方向是正确的，中国为什么要改变？既然对各方都是有利的，为什么要改变中国？

王毅表示，2020年是中欧建交45周年，中欧关系将迎来新的发展机遇。要规划好中欧合作蓝图，推进重点领域合作，推动中欧全面战略伙伴关系迈上新台阶，为世界提供更多稳定性、正能量、开放性。