中国农业农村部：严厉打击“炒猪团”

中国农业农村部今天就11月份生猪生产形势举行新闻发布会，农业农村部畜牧兽医局二级巡视员王俊勋回应“炒猪团”相关提问。

据澎湃新闻报道，近期媒体报道个别地方出现“炒猪团”现象，主要是一些团伙通过向养殖场户投放丢弃的死猪，制造和传播养殖场发生疫情的舆论，诱使养殖场户出现恐慌性抛售，再大幅压低生猪的价格，从而达到“炒猪”牟利目的。

王俊勋表示，上述“炒猪”行为涉嫌违反《动物防疫法》，严重影响非洲猪瘟防控工作正常开展，严重破坏生猪生产秩序，严重损害养殖者的合法权益。为了有力打击和防范上述“炒猪”行为，保障生猪养殖业生产安全，农业农村部印发了《关于打击和防范“炒猪”行为保障生猪养殖业生产安全的通知》。

《通知》要求，一是强化疫情排查。加大对运输、丢弃病死猪等行为的排查力度，发现疑似非洲猪瘟症状的，要立即采取控制措施，规范做好病死猪的处置。

二是加强联防联控。充分发挥本地区非洲猪瘟防控应急指挥机构的作用，对打击和防范“炒猪”行为实施集中统一指挥，强化动物防疫行政执法和刑事司法的衔接，严厉打击“炒猪”行为。同时，对于发现涉黑涉恶线索的，及时向当地扫黑除恶专项斗争领导小组办公室移交。

三是广泛宣传动员。农业农村部已印发了《非洲猪瘟疫情有奖举报暂行办法》，鼓励媒体、单位和个人通过非洲猪瘟疫情有奖举报热线等渠道，举报有关“炒猪”线索，指导有关行业协会、学会发挥桥梁纽带作用，团结广大养殖场户共同防范、及时举报“炒猪”行为，形成社会的共治合力。