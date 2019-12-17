楼继伟：解决政府债券流动性不足可考虑大规模发行特别国债

中国财政部原部长楼继伟周二表示，针对政府债券流动性不足，可以考虑大规模发行特别国债，例如以此购买当前一半的外汇储备，大约向市场释放10万亿元人民币左右的国债；足够规模的流动性国债可为央行提供货币政策操作工具，改变货币政策大多需要由央行操作对冲自身到期。

据证券时报网报道，他在中国国债协会举办的“地方债市场建设与发展研讨会”上讲话称，“这种货币政策操作方式成本高昂，市场还需判断具体实现多少流动性净回收和净投放，政策透明度不高。”

楼继伟认为，央票久期越来越长，央行常设的各种“粉”的货币政策工具期限最长可达三年（TMLF），降低了货币政策操作的灵活性，这种结构性货币政策工具其实是借鉴欧央行的做法。

但需要指出的是，欧央行之所以用结构性货币政策工具，是因为欧盟地区只有共同的货币政策，没有统一的财政政策，也就没有对应的国债，欧央行是采取的“没有办法的办法”。

他表示，政府债券流动性不足的原因，是因为大多数被银行等金融机构按到期资产持有到期并用于抵押融资，真正被买方机构阶段性持有做高流动性低风险配置的比例太少。

楼继伟并称，目前国债和地方债的管理和发行流转还存在一定问题，诸如地方债募集资金所对应的资本性支出项目公开性不足，一些公共工程过度超前；反向挂钩机制没有得到很好执行，省级财政向市级分配地方债资金时常常是哪个地方债务压力大，地方债规模分配得就多。

