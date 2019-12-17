近十年最大：香港海关检市值7700万港元冰毒　

香港海关今天（17日）公布，在香港国际机场破获近十年来最大宗贩运冰毒案件，检获约110公斤怀疑冰毒，估计市值约7700万港元（1340万新元）。

据中新社报道，机场科空运货物第三组指挥官朱家颖在当天举行的记者会上表示，该批共三箱的货品报称胶珠，然而除了箱内顶层的胶珠之外，海关还在底层找到用保鲜纸包裹、用真空袋密封的小胶盒，三箱货物共有120个小胶盒，每个小胶盒大概有0.92公斤怀疑冰毒。另外，海关开箱检查货物时发现浓烈柔顺剂香味，相信贩毒分子用此香味去掩饰冰毒本身发出的气味。

海关毒品调查科毒品调查第一组指挥官陈绍裘表示，海关共检获约110公斤怀疑冰毒，估计市值约7700万港元。这是海关近十年破获的最大宗冰毒案，也是有纪录以来海关在关口破获的最大宗冰毒案。

陈绍裘指出，该批货物由墨西哥经美国阿拉斯加入口香港，海关同海外的执法机关交换情报，得知有一批抵港货物有可疑。而胶珠本身价格较便宜，且不是墨西哥独有，从墨西哥运胶珠抵港不符成本效益。

陈绍裘又指，海关过往发现过类似的毒品包装方法，比如加入不同香氛来掩饰气味。然而空运业界通常都会在提单留下收货方的具体联系方式，这批货物则只留有收货公司名字。

他透露，提单上的寄货人是墨西哥一间货运代理公司，收货人是香港一间经营婴儿产品的跨国公司，具一定规模，当航空公司按惯例通知其取货时，对方声称不知情，并拒绝收货。

海关表示，未来的重点调查方向包括这批货物的整个物流链以及收货公司的背景等，希望查出幕后的贩毒集团。