港府失业率升至3.2% 餐饮服务创八年新高

香港政府今天（17日）发表最新9至11月失业率数据，失业率由8至10月的3.1%，上升至3.2%；就业不足率在该两段期间则保持不变，维持于1.2%的水平。与消费及旅游相关行业，即零售、住宿及膳食服务业合计失业率创三年以来的高位；餐饮服务失业率升至6.2%，是超过八年来的最高水平。

据《星岛日报》报道，与8月至10月比较，在9月至11月期间，各行业的失业率（不经季节性调整）变动不一，上升主要见于零售业。就业不足率方面，上升主要见于楼房装饰、修葺及保养业和餐饮服务活动业，而下跌则主要见于维修、洗涤、家居及其他个人服务活动业。

总就业人数由今年8月至10月的3,843,800人，下跌至9月至11月的3,830,600人，减少约13,200人。同期的总劳动人口亦由3,969,300人下跌至3,956,000人，减少约13,300人。

今年9月至11月的失业人数（不经季节性调整）为125,400人，与8月至10月的数字（125400人）相同。就业不足人数由8月至10月的45,900人，上升至9月至11月的46,900人，增加约1,000人。

劳工及福利局局长罗致光评论最新失业数字时表示，经济情况继续恶化，令劳工市场进一步放缓。受到本地社会事件严重打击，与消费及旅游相关行业（即零售、住宿及膳食服务业合计）的失业率进一步上升至5.2%，是3年以来的高位。

罗致光又指，餐饮服务活动业的失业率更上升至6.2%，是超过8年来的最高水平。而其他多个行业的失业率亦录得上升。罗致光指出，若整体经济继续转弱，劳工市场在短期内将会面对更大压力。政府会密切留意有关发展。