北京公安今年破各类涉网案件7800余起

北京市公安局今年打击侵犯公民个人信息、黑客攻击破坏、网络诈骗、网络“黄赌毒”等突出涉网违法犯罪，以及为其提供推广、支付结算、技术支持的黑灰产业链，共破获各类涉网案件7800余起，抓获涉案嫌疑人8600余名。

据人民网报道，期间，北京公安局先后破获某科技公司非法获取、买卖简历数据案等侵犯公民个人信息类案件258起，抓获涉案嫌疑人1065名；破获利用非法抢号软件破坏“京医通”挂号平台信息系统案等黑客攻击类案件41起，抓获涉案嫌疑人346名；破获各类帮助信息网络犯罪活动案件23起，抓获涉案嫌疑人360名；破获利用“暗网”实施的新型违法犯罪案件10起，抓获涉案嫌疑人12名。此外，按照公安部统一部署，开展“网约犯罪”预警处置工作，共预警处置“网约犯罪”案件38起，抓获涉案嫌疑人68名，有力保障了人民群众生命财产安全和社会稳定。

今年以来，北京市公安局共执法检查全市联网单位2万余家次，集中开展网络乱象专项整治行动10个，挂牌整治违法违规互联网数据中心企业37家次、网站177家次；行政处罚安全制度、措施不落实，存在严重隐患、漏洞的违法违规联网单位1900余家次，封堵违法域名3671个；清理违法有害信息1300余万条，关停违法违规账号390余万个。