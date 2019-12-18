深圳宝安区业主集体哄抬房价 被暂停办理二手房网签手续

深圳宝安区某小区业主集体哄抬房价，当地住房和城乡建设局昨天通报，暂停办理该小区二手房网签手续。

据澎湃新闻报道，针对深圳市宝安区业主发布的“打响资产保卫第一枪”操控小区房价一事，深圳市宝安区住房和城乡建设局给出官方通报，要求暂停办理该小区二手房网签手续。

昨天，深圳市宝安区住房和城乡建设局发布情况通报称，近期，福海街道中粮凤凰里花苑小区个别业主发布集体涨价言论，涉嫌恶意炒作二手房价，此行为严重悖离中央“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”精神，对我区房地产市场健康发展产生不良社会影响。

对此，深圳市宝安区住房和建设局开展调查，并给出处理：

一是对发布集体涨价言论相关当事人进行约谈。

二是暂停办理凤凰里小区二手房网签手续，并发布该小区二手房交易风险告知书。如业主确需交易，需到宝安住房和建设局签署交易风险知晓书。

三是对涉嫌恶意炒作，哄抬房价行为进行严肃调查，一旦查实，相关责任人将列入黑名单，并研究限制其买卖住房和享受公共住房福利等相关措施。

四是如发现涉嫌扰乱市场秩序等其他违法违规行为，将移交公安、市监、司法等部门依法进行处理。

五是严禁中介机构参与恶意炒作房价，严禁中介机构代理涉嫌恶意炒作房价的房屋，违者将被暂停网签权限，并列入行业诚信黑名单。

通报内容显示，中粮凤凰里花苑小区今年1-11月成交均价为47666.4元（人民币，下同，9232新元）/平方米。今年以来，宝安区批准预现售商品房项目25个，新增商品房供应12361套，共计130万余平方米，市场供应充足。

宝安市住房和建设局表示，请广大购房意向人理性购房，共同维护我区房地产市场的健康发展。

12月15日，据媒体报道，深圳出现业主集体“哄抬”房价行为。网络流传的版本显示，有业主在微信群中发布《告凤凰里全体业主书》称，目前深圳各小区微信群捷报频传，挂盘价一浪高过一浪，在市场买涨不买跌的跟风效应下，现已吸引各路资本云集湾区龙头，中产齐聚深圳，所以地处空港核心凤凰里业主邻居们，更应对自己持有的物业重新定位，并给出建议称，根据房子楼层朝向、面积、装修程度等因素，要求业手放盘价为5.6万至6.5万为界，想再高者可自由发挥，上不设限。

