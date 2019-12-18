香港与澳洲自贸与投资协定1月生效 获更优市场准入条件

香港政府今天（18日）宣布，香港与澳洲的签署的《自由贸易协定》和《投资协定》将于明年1月17日正式生效，涵盖范围包括货物贸易、服务贸易、投资、政府采购、知识产权、竞争事宜等，将为两地经贸环境开拓更宽广的市场机会。

据路透社报道，香港商务及经济发展局局长邱腾华说：“双方所作出的承诺亦远超各自在世界贸易组织所作的承诺，令两地的货物、服务和投资可以以更优惠的条件进入对方的市场，在现今全球经贸环境不明朗的情况下，提供了高透明度和可预测性的贸易和投资条件。”

香港与澳洲今年3月签署该两份协定，邱腾华表示，两份协定能在短短两年半内由开展谈判至签订，并于明年初生效，充分反映香港与澳洲对双边关系的重视。

货物贸易方面，所有香港原产货物可在《自贸协定》生效后即时透过简易的申请程序，以零关税进入澳洲市场。

服务贸易方面，澳洲对约140个服务行业作出具体承诺，让香港的服务提供者享有市场准入，及在类似的情况下，其所获待遇不会逊于当地的服务提供者。澳洲的承诺涵盖香港具传统优势或发展潜力的行业，如专业服务（包括仲裁、调停和调解服务）、商业服务、运输服务、金融服务及电讯服务。

投资方面，《自贸协定》让香港投资者可以更优惠的条件进入澳洲市场，特别是在澳洲多个行业投资前需接受审查的投资金额将有所提高。两地投资者亦将受惠于新《投资协定》下有关投资待遇和保障的现代化条文。新《投资协定》生效后将会取代在1993年签订的协定。

《自贸协定》的其他优惠措施包括更便利的商务旅游安排，以及便利双方参与彼此政府采购市场、有效保护知识产权和促进竞争的条文。