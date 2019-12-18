广州又一行政区放宽人才购房政策 不用缴半年社保

广州继南沙区微调人才购房政策后，花都区也通过降低申领“人才绿卡”门槛的方式，让更多外来人才拥有了在花都区购房的权利。

据南方都市报报道，花都区人社局17日晚间通过微信公众号发布消息称，为贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，聚力打造大湾区人才港湾，推出《广州市花都区人才绿卡申领指南（修订版）》，全面放开申报对象在社保缴纳、学历学位等方面的制约。

此次出台的《修订版》，去掉了三大门槛。一是放开在本区购买社会保险6个月的时限要求，申领人凭相关就业或创业证明即可申领人才绿卡。二是全面放开学历的制约。大专以上学历的中高层管理人员由用人单位出具组织架构图和任职文等证明材料即可申领，大专以上学历的骨干技术人员取得中级及以上专业技术资格或职业资格证书即可申领，真正把人才评价主导权交给用人单位。三是对于急需紧缺人才和创新创业人才，不设大专以上学历和中等职业资格方面的限制，只需花都区相关职能部门出具的认证报告，即可申领人才绿卡。

对于此次调整人才绿卡政策，花都区人社局表示，主要惠及在花都区创新创业就业，但又暂无意向落户花都或不能落户花都的非本市户籍的优秀人才。持卡人可以享受到花都户籍人员同等待遇，在人才安居置业、子女入学等方面享受便利化服务，为优秀人才扎根花都创新创业提供了便利条件。