韩国瑜银行往来纪录外泄 被质疑政府机器介入

早前台湾媒体《镜周刊》报道指“新庄王小姐”购买新庄房产签约前，曾有一笔600万（台币，下同，约27万新元）资金汇入，这笔钱就是来自国民党总统候选人韩国瑜。

介绍韩与王小姐认识的高雄市轮船公司董事长黄文财今天（18日）发表声明，强调韩与王小姐是单纯好友，没有不可告人关系，也质疑银行往来等纪录外泄，是有台湾政府机器介入，有心人士要打击韩的形象，动机可议。

综合中时电子报、联合新闻网等媒体报道，黄文财在声明中解释，新庄王小姐是自己认识十几年的好朋友，以往自己在新新闻担任总编辑的时候，便请她帮忙处理广告业务的相关事宜，并帮她印制新新闻“特约撰述”的名片。

黄文财表示，由于自己跟韩国瑜认识的时间超过30年，韩国瑜很自然跟着自己认识王小姐，又由于韩国瑜、王小姐都是从眷村长大的小孩子，刚好会打所谓的“外省麻将”，十几年来，若有闲暇，便会邀集几个好友一起打打卫生麻将。

对于韩国瑜、王小姐遭到有心人士的抹黑，黄文财称自己一直心存愧疚。原本认为在王小姐向检察官提出两个小孩子的DNA检验，证明跟韩国瑜毫无血缘关系以后，有心人士便会停止抹黑。万万没有想到，现在竟然还有人丢出韩国瑜的金流纪录，而且还挑在距离总统大选投票日不到1个月的敏感时机点，是不是有国家机器的介入，实在令人相当怀疑。

黄文财指自己跟韩国瑜要共同投资大陆的LED公司，由于韩国瑜长期处于失业状态，在两人资金不足的情况下，便邀请王小姐共同投资，并且事先说好，投资的钱由王小姐来出，赚钱三个人一起分，赔钱就由韩国瑜跟黄文财负责。

后来，这家LED公司倒闭了，两人就共同欠王小姐600万元左右。等到韩国瑜出任北农的总经理以后，王小姐为了投资房地产，准备购买新庄一栋房子，她提出还款的要求，韩国瑜只好卖掉以往投资的股票，以偿还王小姐的借款。

最后，黄文财因自己的缘故带给韩国瑜以及王小姐这么大的困扰而道歉。