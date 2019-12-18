蒋卓庆回沪 任上海市人大常委会党组书记

中共江苏省委常委、省纪委书记蒋卓庆已重回上海，出任上海市人大常委会党组书记。

据《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”报道，看看新闻的消息称，上海市委中心组17日下午举行学习会，听取国家发展和改革委员会法规司司长杨洁所作的学习贯彻《优化营商环境条例》专题辅导报告。

报道显示，蒋卓庆以“上海市人大常委会党组书记”身份出席。

蒋卓庆1959年8月生，他是浙江慈溪人，在职大学学历，管理学学士学位，高级经济师，高级会计师。公开资料显示，他早年长期在上海任职，曾任杨浦区区长，上海市劳动保障局局长，上海市政府副秘书长、秘书长，在2013年7月任上海市副市长。

“政知圈”的报道提到，2006年7月17日，时任上海市劳动和社会保障局局长祝均一因涉嫌违规使用32亿社保基金而被隔离审查，涉案金额达百亿人民币的上海社保基金案也随之浮出水面，这同时也是上海自改革开放以来的最大腐败案。当年8月，“老财政”蒋卓庆从杨浦区区长任上调到了上海市劳动和社会保障局，出任一把手，坐在了这个被外界称为“火山口上”的职位上。他后来在记者会上说，“上海社保案让我们痛定思痛。”

蒋卓庆2016年10月跨省履职，任江苏省委常委、省纪委书记。

如今蒋卓庆重回上海，新身份是“市人大常委会党组书记”。之前上海市人大常委会主任、党组书记是殷一璀，在17日的会议上，殷一璀的身份变更为“市人大常委会主任”。