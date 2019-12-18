选举在即 国民党主席吴敦义再失言 批蔡英文是倒霉女人

国民党主席吴敦义昨日（17日）以“衰尾查某”（闽南语，意思为倒楣的女人）形容蔡英文，引发不小争议；对此，蔡英文认为，这番话羞辱的并非她个人，而是台湾民主的格调及人民的智慧。

综合《自由时报》、奇摩新闻等台媒报道，吴敦义是在参加国民党总统参选人韩国瑜的全国劳工后援总会成立大会致词时提到，台湾本已数十年未曾发生分尸案，但蔡英文担任总统以来治安很差，台北华山、永和和台南等地皆出现分尸命案。他称蔡英文是“衰尾查某”，认为应该要让这么衰的人下台。

吴敦义11月曾暗讽台湾总统府秘书长陈菊像一头母猪，引发党内外各界挞伐，被党内批评为“猪队友”，过后不得不为失言道歉。

蔡英文17日晚在Facebook表示“国民党又来了”，并附上一张图表，上面有“成熟的女人像一碗汤，煮熟的时候赶快喝，再不喝会焦掉” 、“肥滋滋的母猪”、“女人没生过孩子，不懂父母的心”、“女人拉票可以拉到客厅、房间”这些韩国瑜、吴敦义、张善政、谢龙介等蓝营政治人物所说过的性别歧视字句。

蔡英文强调，自己不觉得这样的政治文化应该被接受，也无法接受用这类语言针对女性做出人身攻击。

而谈及被吴敦义指是“衰尾查某”，蔡英文说，针对此攻击，她个人可以承受，但台湾不能够继续容忍这种负面选举文化。