5G手机年度盘点：华为领跑 95后人群增长明显

自8月5日第一台5G手机上市以来，5G手机逐渐走进了寻常百姓的生活，博得了大家的关注，这也使得“5G手机”成为了2019的年度热词。在2019年末，个推大数据再一次将目光聚焦在5G手机上，通过数据洞察，为5G手机的年度表现做个盘点。

据科技媒体36氪报道，今年9月，个推大数据推出了《5G手机首批用户画像报告》，那时只有中信、华为两大厂商上市了5G手机，且机型也单一。短短三个月的时间，小米、Vivo纷纷入场参与竞争，华为又推出新的5G手机。截至11月24日，国内手机市场上在售5G手机已经拥有了四大厂商7大机型。

个推大数据显示，目前，华为以71.7%的市占率领跑5G手机市场，Vivo在接连推出两款5G手机后以17.7%的市占率站稳了脚跟，小米在9月推出首款5G手机后以10.4%的占有率完成了首秀。

在机型方面，华为Mate30是5G手机中最受欢迎的系列，华为新出的Mate30 Pro和Mate30手机，分别以39.6%和25.2%的市占率名列第一、第二。Vivo旗下面向年轻人群体的5G手机iQOO Pro以11.2%的市占率排名第三，它也是5G手机中价格最经济的一款机型。

随着5G用户群体的不断扩大，5G手机的用户构成也发生了变化。个推大数据通过对8月和11月用户画像的对比，发现5G手机对年轻人的吸引力更大，5G试点城市用户购买5G手机的意愿更强烈。

用户画像显示，最新的5G手机用户中男女比例为55%和45%，相比于全量手机人群的男女比例53.2%和46.8%相差不大，看来男生女生都爱5G手机。

消费水平数据显示，5G手机用户中高消费水平的用户占比最高，达到57.9%，明显高于全量人群中高消费水平人群占比23.5%，显示出高消费人群更愿意尝试5G手机这样的新科技产品，并为之买单。

从用户年龄分布来看，25-34岁的年轻人占比达66.7%，远高于普通人群中同一年龄段人群占比37.1%，成为5G手机的主流用户。24岁以下的95后人群占比增长明显，从8月的10.3%增长到了21.5%。95后的亮眼表现，一方面得益于5G高校的试点，推动了5G技术在学生群体中的普及，另一方面手机厂商抓住了9月开学季换新机的营销机会，提高5G手机的出货量。

在城市分布上，北京、上海、广州、深圳四大一线城市纷纷登上城市占比排行前4位，南京、杭州、成都、郑州、重庆、武汉等新一线城市紧随其后，形成了以一线城市为中心，向新一线城市扩展的渗透趋势。

此次上榜的城市都是5G首批试点城市，并且5G网络的部署也在这些城市如火如荼的开展着，反映出5G网络的部署是5G手机打开销路的重要门槛。

在2019年能用上5G手机的人都是潮流的先行者。每日互动个推大数据通过对5G手机用户兴趣偏好的洞察发现，这批率先用上5G手机的用户展现出了精致“生活家”的特征。

在5G手机用户群体兴趣偏好中，汽车养护的TGI值达9.0，排位最高，其次是酒店住宿6.3、餐厅推荐3.9、休闲旅行3.6，反映出他们是注重品质、懂生活、爱生活，更会享受生活。

从5G手机用户APP的偏好来看，途虎养车的指数最高，达到13.0，说明他们不仅大多是有车一族，并且还很懂得养护自己的爱车。Booking的指数达9.6、航旅纵横的指数达3.0、携程旅行的指数达2.8，说明他们喜欢旅行，出行偏好坐飞机，出游爱住品质酒店。大众点评的指数达4.1，显示出他们关注餐厅推荐，追求用餐体验。喜马拉雅的指数达3.1、得到的指数达2.3，显示出他们有较强的学习意愿，喜欢听书、听课，不断提高自身修养。

总体来看，2019是5G手机的起步之年，虽然目前使用5G手机的仍是一部分小众群体，但他们大多来自于一线及新一线城市，有着稳定可观的收入，对科技敏感，追求精致时尚的生活，是优质的用户群体。随着5G网络的逐步部署，“5G手机”依然会是2020年的年度“热词”之一，成为带动手机市场增长的“闪光点”。