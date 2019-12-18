中国民企债券违约数量大增 但可能有利于债市健康发展

随着中国经济增速在中美贸易关系紧张的情况下放缓至近30年来最慢，今年中国民营企业债务违约数量已大增至纪录高位。

据路透社18日报道，当局也在努力让市场参与者不要以为中央和地方政府支持的借款人享有某种隐性担保。这导致政府支持的一些企业感到压力，而且有迹象表明离岸债市很快也将受到影响。

不过外界认为，这样的形势发展是健康的，可以为实现更准确的风险定价、并在实力较强和较弱的借款人所发债券之间形成更加正常的收益率差距铺平道路。

银行业者指出，实力较强的发行人，例如吉利汽车和华润置地最近几周在吸引投资方面并没有遇到问题。

信用评级机构惠誉的数据显示，今年1至11月，4.9%的民营公司发生人民币债务支付违约，高于2018全年4.2%的比例，创下纪录最高。惠誉估测中国境内公司债市场规模约19万亿元人民币(2.7万亿美元)。

标普全球数据显示，截至10月底，国企及民营公司共计发生逾1000亿元人民币(142亿美元)的债券支付违约，已经和2018全年的1110亿元相差不多。

路透的计算显示，今年有六家国企和42家民营公司出现支付违约。

当局今年5月采取行动，接管陷入困境的包商银行，一些投资者不得不进行债务减值，导致境内市场进一步承压。

一些发行人出现债务违约，例如呼和浩特经济技术开发区投资开发集团公司。这家内蒙古国有企业的10亿元人民币债券本月出现部分违约。

其他企业债收益率大幅上升，这包括贵州有国企背景的发行方，而贵州则是中国债务第二高的省份。例如，贵州省红果经济开发区开发有限责任公司2020年1月到期的三年期债券的收益率从夏季的6%左右飙升至14%。

如果说在中国国有企业违约很罕见，那么这些企业向国际投资者发行的债券出现违约就更少见了。但中国境外债券市场也显现出压力。路孚特数据显示，中国境外债券市场未偿还债券接近760亿美元。

标普全球已警告称，由于未来两年境外市场将有超过2000亿美元债券到期，高于2019年的890亿美元，因此债务违约风险势必将上升。

陷入困境的公司包括天津物产集团有限公司。据美国穆迪投资者服务公司(Moody's)，天津物产集团11月底未能按时偿付一笔海外债券，对该笔债券提出重组，这是20年来第一家出现海外债券违约的大型国企。

根据一份公司文件和标普的分析，很多投资者似乎已经逃离，接受了40%至60%的扣减，而没有选择接受天津物产集团提出的用旧债换新债的方案。

北大方正集团12月2日未能按期就一笔在岸债券足额偿付本息，现在正努力筹集资金。

消息人士称，宽限期将于周五结束。野村警告称，若宽限期内没有还款将引发离岸市场29.5亿美元的交叉违约。

受北大方正问题影响，一些与大学相关的债券价格大幅下跌。