美国高科技出口禁令比想象的宽容 企业界长出一口气

特朗普政府正针对中国等竞争对手制定一套高科技出口限令，目前正进行最终修改。

根据路透社看到的文件，这些出口限令没有此前担心的那样严厉，对于美国企业界来说是一个福音。

美国商务部正在对五项规定进行最终修改，这些规定是依据2018年的一项法律所制订，目的是为了避免量子计算、3D打印等敏感技术落入对手手中。

去年起草规定之前，商务部曾向那些可能纳入规定范围内的多个高科技行业征询意见，这些行业包括人工智能到机器人技术等领域。这让美国企业界担心，商务部可能起草一套宽泛且严厉的规定，从而扼杀许多向主要客户的出口业务。

不过路透首次看到的内部最新文件显示，商务部即将完成的首批规定只涉及到一些个别技术，规定定生效之前将向国际机构提出建议，这可望让美国企业界松一口气。

“从这些规则的标题来看，似乎是专门针对特定的国家安全问题，这应该可以让那些担心政府将对众多种类广泛使用的技术实施管控的业内人士放下心来，”负责出口管理的美国前助理商务部长Kevin Wolf表示。

商务部未证实任何细节，但表示有许多拟议规则正处于审核过程。

尽管有明显的放松，但美国商务部可能会在未来发布更多规则来管理尖端技术及产品在国外的销售。该文件未提到何时公开上述规则提案，以及针对特定国家、买家及用途会采取什么样的控制措施。

可能会让美国企业感到宽慰的是，这些规则将提交一些国际机构批准，以便可以在海外实施，而不仅限于美国。这将在海外为美国企业建立一个公平的竞争环境，但也因此需要更长的时间才能完成审核并开始生效，最早可能要等到2021年中期。

一位消息人士称，商务部料将先征求业内人士的意见，然后再将规则提交给这些国际机构。这位消息人士补充称，涵盖人工智能的第六项规定将在美国生效，不设征求意见期。

在此之际，美国共和党和民主党国会议员对新规出台步伐之缓慢感到愈发失望。参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)敦促商务部加快这一进程。

美国共和党参议员科顿(Tom Cotton)在致路透的一份声明中称，对商务部“缺乏政治意愿感到失望”，指责其缺乏紧迫感、“令人烦恼”。

“官僚主义者和行业骗子们无所事事的同时，中国共产党仍在继续购买美国具有明确军事用途的敏感技术，”他表示，“我将深入研究商务部的行动。”

根据最新情况，该机构计划管制量子冰箱的出口。这种冰箱用于冷却量子比特(qubit)。采用量子比特的量子计算机可以进行传统计算机需要花费数千年时间的运算。

这种装置的主要制造商包括英国的ICE Oxford、芬兰的Bluefors以及美国的Janis Research。相关规定将适用于从美国出口的产品，以及在国外制造、内含大量美国技术与零部件的出货项目。

这项规定已于11月19日送至商务部政策与战略规划办公室(Office of Policy and Strategic Planning)，文件显示，还包括另一项监管爆炸物3-D打印的规定。

另外则是对用于半导体制造的环绕式闸极场效电晶体(GAAFET)技术的出口管理，目前正等候其他部会在12月5日提出看法。

这种电晶体在更新、更快速的半导体中发挥重要作用，目前台积电、、三星电子与英特尔正在研发这类半导体。

另外两项规定将规范用于制造俄罗斯神经毒剂诺维乔克(Novichok)的化学药品，以及化学反应所需的一次性反应腔。