为何西方对俄中两国在科创领域的合作感到不安？

俄罗斯和中国积极加强在创新领域和人工智能、航空航天等最新科技领域的合作。黑龙江省社会科学院东北亚战略研究院首席专家马友君说，“这是两国加强科技合作是历史的必然结果”。

据俄罗斯卫星通讯社18日报道，俄中在创新领域合作的高水平不仅越来越经常表现在科技界，也越来越经常表现在部委层面。上周，中国商务部新闻发言人高峰强调，在俄中两国越来越积极地实施两国大型战略项目的背景下，两国在创新领域的合作也得以成功推进。

12月初，俄罗斯联邦科学与高等教育部部长米哈伊尔·科丘科夫在会见中国驻俄罗斯大使张汉晖时指出，在中俄科技交流年期间，预计将举行800多项活动。

马友君说：“2019年是中俄合作比较成功的年份，应该说也是承前启后的一年。在中俄地方合作交流年即将收官之际，回首这一年中俄不仅在经贸领域取得了显著成果，在科技方面也取得了一定的进步，特别是在航空、航天、核能和基础设施建设方面，包括莫斯科地铁建设和5G合作等项目，我认为中俄的合作都可圈可点。2020-2021年是中俄科技交流年，两国涉及了众多科技合作项目，我想双方在2020年会迎来新的发展契机。”

但俄中深化科技合作让西方政客和研究者们感到不安。澳大利亚战略政策研究所的国际网络政策研究室发布报告，对俄中两国在通信、人工智能和生物工程领域的协作不断增长表示不安。

报告中指出，俄中两国的密切协作是对美国压力的回应。报告作者们呼吁“对民主有同样理解”的国家联合起来，及时回应由俄中合作所带来的所有挑战。

马友君认为，“包括澳大利亚在内的西方国家一直试图遏制中国的发展，然而根据中国的发展经验，我们一直是向前发展的，所以遏制是暂时的，发展是永远的。中国与俄罗斯开展科技合作，不仅符合中俄两国的利益，也符合世界的发展趋势，任何遏制的措施都行不通”。

马友君还指出，西方国家从未停止过对俄罗斯和中国施压，从未停止过制裁俄中两国。相反，他们未来可能继续为俄中在任何方向发展合作制造障碍。他认为，有鉴于此，俄中两国在此情况下的唯一出路只能是扩大双边合作。