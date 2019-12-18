中国海水稻区域试验种植平均亩产超400公斤

新华社记者从在海南三亚举办的第四届国际海水稻论坛上获悉，中国耐盐碱海水稻研究取得较大进展，区域试验种植基地平均亩产突破400公斤。

据新华社报道，青岛海水稻研发中心常务副主任张国栋介绍，由中国工程院院士袁隆平担任首席科学家的海水稻研究团队在山东、浙江等多个省份已建立9个区域试验种植基地，覆盖示范种植面积近两万亩，今年各基地平均亩产达400多公斤。

中国盐碱地面积多达10多亿亩，在耕地资源日益趋紧情况下，培育并推广耐高盐碱度的海水稻意义重大。袁隆平指出，中国海水稻研究达到世界领先水平，类型多样的、丰富的土地资源利于开展各种条件下的海水稻种植研究。中国还具有杂交水稻的杂种优势，通过改良选育运用在盐碱地水稻种植中也表现出较高产量。研究团队还在探索运用常规育种和分子育种技术，提高海水稻对稻瘟病、百叶枯病等水稻主要病害的抗病能力。

据介绍，2017年，由湖南省杂交水稻研究中心、青岛海水稻研发中心等多家单位首次联合进行全国海水稻区域试验，当时共有10多个耐盐碱水稻品种通过。而在参与2018年试验的三组共40个耐盐碱水稻品种中，有28个通过试验。预计2020年将有一系列耐盐碱水稻品种通过水稻品种审定，可在国内盐碱地上推广。