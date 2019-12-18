【图集】香港粉岭巴士撞树 六死40伤

香港粉岭公路发生严重交通意外，今午（18日）4时许，一辆九巴978线沿上址东行驶至近松柏塱时，撞到路旁一棵大树，上层左边车身在撞击力下被刮开，有乘客被抛出车外。目前已有六死39伤。

综合香港媒体报道，目前事故造成六人死亡，其中三男二女是当场死亡，另一人送院抢救后延至下午5时22分不治；另有39人受伤。

九巴主席梁乃鹏及安全总监关智伟，晚上近8时在北区医院见记者交代事件。关智伟表示，涉事56岁车长加入九巴18年，驾驶出事的978线逾两年，9月完成公司验身程序，证实健康良好，昨日是其休息日。该车长自2017年至今无牵涉交通意外；2017年则曾在车厂内倒车时发生轻微意外。涉事巴士则有五年车龄，昨（17日）曾验车，结果合格。

关智伟强调，意外不涉人手不足。对于有报道称九巴疑是闪避切线车辆出事，他表示，暂未能掌握到有关资料；他亦未掌握巴士出事时的车速资料，九巴完成内部调查后会将资料交予警方。

香港特首林郑月娥对事故造成多名乘客伤亡，表示震惊及十分悲痛。她慰问伤者及死伤者家属，并已指示社会福利署、民政事务总署等相关部门，联同医管局为伤者及死伤者家属提供一切适切协助。

现场所见，有两名乘客被困在上层待援，疑似失去意识，有人头部搁在车身边缘，鲜血向下流。路旁已设置临时停尸间。消防坍塌搜救专队及圣约翰救伤队已到场协助救援。

据了解，肇事巴士车长姓文（56岁），约于2002年入职九巴，是九巴资深车长，而事发路线是978号路线，来往湾仔北至粉岭华明，肇事巴士车牌为TA6723，辖属九巴上水车厂。消息指，肇事车长原本并非驾驶该路线，事发时是应九巴车务配派要求驾驶该路线。