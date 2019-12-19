韩正：做好重点区域房地产调控

中国国务院副总理韩正强调，坚持稳字当头做好住房和城乡建设工作，要坚持因城施策，落实城市政府主体责任，紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标，完善长效管理调控机制，做好重点区域房地产市场调控工作，促进房地产市场平稳健康发展。

据路透社报道，他前天（17日）在住房城乡建设部召开座谈会时的讲话并称，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，保持定力，不将房地产作为短期刺激经济的手段。

要完善住房保障体系，进一步加强城市困难群众住房保障工作，大力发展和规范住房租赁市场，着力解决新市民、年轻群体的住房困难。

“当前房地产市场总体平稳，成绩来之不易。保持房地产市场稳定，是对宏观经济平稳健康发展的重要贡献。”韩正称。

他并指出，中国城镇化已从高速发展进入高质量发展阶段。要坚持以供给侧结构性改革为主线，把城市作为“有机生命体”，统筹考虑、系统谋划，推动城市可持续发展，以新型城镇化促进农业农村现代化。

同时要以城市更新为契机做好老旧小区改造，指导各地因地制宜开展工作，尊重群众意愿，满足居民实际需求。要深入推进垃圾分类处理，协调好前端、中端、后端各环节关系，实现垃圾减量化、资源化、无害化。

数据显示，中国房价整体涨势继续放缓，11月70个大中城市房价指数同比和环比涨幅分别创下近一年半和近两年最小，二三线城市房价涨幅继续收窄，但一线城市除广州外房价加速上升，北京的环比涨幅高达1.7%。