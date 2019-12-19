沈阳大学生因奖学金引刑事纠纷 警方昨证实并正抓捕嫌疑人

沈阳大学研究生今年9月因奖学金评定引起纠纷，其中一名研究生王某宇被划伤，当地警方昨天证实此事并宣布正在抓捕嫌疑人。

根据人民日报官方微博报道，沈阳市公安局昨天19时对外发布，正在抓捕涉嫌故意伤害沈阳大学学生王某宇的犯罪嫌疑人。

据沈阳市公安局介绍，今年9月19日，沈阳大学2018级男性研究生王某宇被本校男性同学马某某和两名女性同学王某桥、丛某某殴打并持水果刀划伤。王某宇到医院治疗时拨打110电话报警。王某宇在微博中称，自己被伤害的原因是奖学金评定纠纷。

接到110报警后，沈阳市公安局大东分局洮昌派出所民警赶到现场，并于当日将此案受理为行政案件进行调查。马某某、王某桥和丛某某三人当日被传唤到派出所时，均否认了持刀伤害被害人的犯罪事实，案发现场也没有其他目击证人和监控录像。

9月27日，大东分局委托辽宁大学司法鉴定中心对王某宇损伤程度进行鉴定。10月10日，鉴定中心出具了“左大腿损伤评定为轻伤二级，面部损伤评定为轻微伤”的鉴定意见。10月11日，大东分局将此案转立为刑事案件继续侦办。

沈阳市公安局介绍，目前已经基本查清案件事实。公安机关正在对犯罪嫌疑人进行抓捕。

公安局通报还指出将对该案执法办案过程全面彻查，并据情对存在慢作为等问题的责任人员依纪依规严肃处理。案件侦办和调查处理情况将及时向社会公布。