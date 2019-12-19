胡锡进建议各级机构做事要考虑舆论感受

中国媒体人、《环球时报》总编辑胡锡进周三（18日）下午发微博称，有些干部“认识出现了偏差”，提醒不要为追求极限的“政治正确”，引起群众反感，侵蚀社会信心。

胡锡进写道，想提醒各地的一些干部们，民主、自由这些词汇都是24字社会主义核心价值观里的内容。要高举核心价值观的所有理念，让它们在我们的正常语境中发扬光大，融会贯通，共同在社会主义的道德高地上不断飘扬。

他说，如果有谁觉得核心价值观里的某个词刺眼，有必要在他们的日常工作中回避，“那么我认为，一定是他们的认识出现了偏差。他们需要全面领会中央的精神，在思想上做一番检讨和校正。”

胡锡进指出，建议各级机构做事情，一定要考虑群众的感受，以及舆论的感受。要努力做到把党和政府与人民群众沟通起来，增加社会和谐。千万不要为了追求极限的“政治正确”，而客观上引起群众的反感，反而制造了隔阂，侵蚀了社会信心。

他最后强调，政治立场和是否忠诚，要以推动事情的实际政治效果作为主要检验标准，而不能光看语言表达。这对防止一些粗糙的意识形态工作很重要。

中国教育部17日在官网公布核准多所大学修改章程，加入“学校坚持中国共产党的领导”等内容。其中，复旦大学章程原有的“思想自由”四个字消失。外界普遍将胡锡进在微博发出呼吁与大学修改章程联系起来。