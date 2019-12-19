中国人大研究报告：明年增长目标5.5%-6% 足以保持稳定和发展

中国人民大学国家发展与战略研究院昨天发布报告显示，明年增长目标不必拘泥于6%以上，保持在5.5%-6%，足以保证社会就业的基本稳定和战略定力。

根据路透社报道，昨天发布的这份报告称，明年增长目标不必拘泥于6%以上，保持在5.5%-6%，保守目标为5.8%左右，足以完成“两个一百年”目标的阶段性任务，也能够保证社会就业的基本稳定，同时也更有利于保持战略定力，按照既定方针推动经济高质量发展。

“如果继续将2020年的GDP增长目标设在6%-6.5%，必须依靠强有力的财政刺激政策、 宽松的货币政策以及放松房地产市场调控来刺激短期增长，”人大经济学院教授于泽指出，目前看这三个条件或不具备或不利于中长期的经济高质量发展。

人大国发院月度经济数据分析报告认为，2020年中国GDP增长目标的下限面临完成“两个百年”目标阶段性任务的紧约束，如果按照目前的统计口径，6%将是2020年GDP增长的目标下限。

“2020年的经济增长目标不必为增速‘破6’的关口过度紧张，在基于第四次普查数据进行调整后，2020年增速保持在5.5%-6%的目标区间，就能够实现‘2020年GDP比2010年翻一番’的目标。” 于泽就报告内容称。

报告指出，坚持保证社会就业基本稳定原则，增速保持在5.5%-6%足以保证就业的基本稳定，5.8%是较理想状态；5%是确保就业无虞的增长底限，但可能会牺牲就业质量。

于泽并表示，未来中国将会逐渐从收入增长为主导模式，走向价格为主导模式，需要货币政策创造良好的价格环境；同时中国流动性供给结构和供给渠道较前些年发生了较大变化，与新变化对应的改革还在进展中。

在原有外汇占款投放渠道消失后，现有供给渠道存在较为严重的信息不对称问题，银行间市场利率波动性加大，导致商业银行等金融机构对流动性供给预期不稳定，更倾向于将资产投向利率债等低风险高流动性领域，以匹配负债端的波动性，这就导致了资金向实体传导不畅。

报告并建议，未来需要以改革提高流动性供给渠道的透明性和效率。一方面中央银行可以考虑适度增加交易商等措施扩大政策覆盖面；另一方面，商业银行也需要通过自身风控能力提升来将资金引导向实体经济。

上周召开的中央经济工作会议对2020年经济工作作出具体部署。会议指出，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，但国内经济下行压力加大，要实现明年预期目标，要坚持稳字当头，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架，提高宏观调控的前瞻性、针对性和有效性。