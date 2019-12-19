中国31省份房地产开发投资报告：17省份增速高于平均水平

中国国家统计局网站日前发布今年1-11月31省份房地产开发投资数据显示，天津、广东、辽宁等17省份增速高于全国平均水平，海南、宁夏、河北三地负增长。

根据澎湃新闻报道，2019年1-11月份，全国房地产开发投资121265亿元，同比增长10.2%，增速比1-10月份回落0.1个百分点。其中，住宅投资89232亿元，增长14.4%，增速回落0.2个百分点。

从各地1-11月房地产开发投资累计值来看，广东、江苏、浙江分别以1.4万亿元、1.1万亿元、9958亿元稳居前三。

从各地1-11月房地产开发投资增速来看，天津、广东、辽宁等17省份均保持两位数增长，增速均高于全国平均水平；海南、宁夏、河北三地负增长，分别为-25.1%、-11.6%、-1.7%。

值得注意的是，海南2018年房地产开发投资累计1715.04亿元，同比减少16.5%。2019年1-11月，海南房地产开发投资累计1141.97亿元，同比减少25.1%。

易居研究院智库中心研究总监严跃进分析指出，土地购置面积已连续10个月处于下跌状态，不过跌幅在收窄。

“从近期市场数据看，土地市场依然有变化，尤其是各地政府在四季度会积极供地，这多少会对土地市场的交易带来影响。从下跌的动力看，主要还是三四线城市的下跌动力相对大，一二线城市土地交易还是有正增长的态势。”严跃进说。

中指研究院发布的1-11月全国房地产企业拿地金额榜单显示，万科以1570亿元位居榜首，碧桂园则以1238亿元拿地金额紧随其后。总体来看，前20家房企拿地金额近1.3万亿元。

交通银行金融研究中心资深研究员夏丹表示，由于现金流压力没有解除，开发企业拿地总体偏谨慎，土地购置面积和成交价款双下降。此外，占房地产投资约六成的建筑安装投资依然坚挺，预计2020年房地产投资增速中枢可能自高位缓降至7%左右。

2019年1-11月份，商品房销售面积148905万平方米，同比增长0.2%，增速比1-10月份加快0.1个百分点。商品房销售额139006亿元，增长7.3%，增速持平。

“在持续8个月同比增幅为负的情况下，商品房销售面积已经连续两次正增长，继续印证了销售端有韧性、有韧劲的特征。虽然当前市场认为房屋销售市场以降温为导向，但降温不代表下跌。”严跃进分析称。

另据中指研究院12月16日发布的数据显示，从前5名房企销售额来看，2019年1-11月，恒大、万科、碧桂园、融创4家房企的销售额均超5000亿元，保利发展紧随其后，为4197.2亿元。销售面积方面，除万科仍为个位数增长，其他4家房企均保持两位数增长。

夏丹指出，下半年以来，融资渠道全方位收紧倒逼房企加紧以价换量促销、加快资金周转速度，成交走势有回升之态。年末房企面临业绩冲关将加紧促销，短期内销售增速还将小幅回升。

此外，12月10日至12日在北京举行的中央经济工作会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。

夏丹认为，房地产调控还将在较长时间内持续。从行业运行情况来看，在供给侧，房地产开发投资数据较有韧劲，减小了调控大幅放松的必要性；在需求侧，若市场成交缩量至过冷，调控政策为稳定市场或进行局部反向矫正。较可能从“人才引进”的角度因城施策边际调整，或修正对刚需和改善需求群体存在误伤的政策，金融调控方面则可能相对保持定力。