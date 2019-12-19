业内人士：中国楼市明年将延续平稳走势

业内分析认为，中国房地产调控继续坚持“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，明年楼市将延续平稳走势。

根据《经济参考报》报道，中国今年房地产市场运行的政策环境整体偏紧。中央聚焦房地产金融风险，坚持住房居住属性，不将房地产作为短期刺激经济的手段，房地产行业资金定向监管全年保持从紧态势；地方因城施策保持房地产市场稳定。

展望2020年，业内分析认为，房地产调控继续坚持“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，同时按照因城施策的基本原则，适度保持政策优化的空间和灵活性。在此背景下，2020年市场表现将延续平稳势态。

根据中国房地产指数系统对100个城市全样本调查数据显示：2019年1-11月，全国百城新建住宅价格累计上涨2.91%，较2018年同期收窄1.92个百分点，其中各季度累计涨幅均呈现收窄态势。

从最近的单月数据来看，2019年11月，百城住宅均价为15105元/平方米，环比涨幅连续13个月在0.4%以内，同比涨幅收窄至3.17%，11月百城中有40个城市新建住宅价格环比下跌，下跌城市数量为2016年2月以来最高值。就十大城市整体而言，2019年以来，十大城市新房价格环比涨幅持续震荡在低位区间；各季度累计涨幅均在1%以内，10-11月累计涨幅仅有0.06%。

综合来看，2019年以来，百城新建住宅价格环比涨幅持续在低位区间。截至11月份，单月环比下跌城市数量明显增多，累计涨幅延续2018年收窄趋势。其中一线城市在供需改善及低基数的影响下累计涨幅小幅提升，二、三四线城市价格累计涨幅延续回落态势，尤其是前期价格上涨较快、人口支撑力弱的城市调整压力显现。

二手房市场方面，价格下行趋势更为明显。尤其是2019年下半年以来，受热点城市新房供应规模增加的影响，二手房市场买方议价空间逐渐加大，部分城市二手房价格调整压力突出，导致十大城市二手房均价累计有所调整，且最近几个月跌幅进一步扩大。

中国指数研究院相关负责人分析认为，在“房住不炒”和以稳为主的政策基调下，房地产调控效果显现，多数代表城市各类楼盘价格涨幅有所回落。成交方面，一线城市中低价位楼盘销售金额占比提升，二三线城市居民置换需求不减，改善型需求继续稳步释放。展望未来，在土地供给结构和住房制度改革的趋势下，住宅价格上涨空间进一步减小。

2019年7月份以来，苏州、洛阳、呼和浩特、宁波等城市持续加码楼市调控。同时，央行要求保持个人住房贷款合理适度增长，严禁消费贷款违规用于购房。6月以来，全国首套房贷平均利率持续上行，这些均限制了居民加杠杆的空间。在房地产信贷融资方面，5月以来监管层从银行、信托、债券等多方面出手，严控资金违规流入房地产。

从住宅市场成交量的走势来看，2019年2月，易居研究院监测的40城新房成交量创2015年3月以来的48个月新低。3-5月，部分城市楼市出现小阳春，40城新房成交量同比小幅增长。6月部分房企冲刺半年度业绩，推盘量加大，40城成交环比小幅增长，7月份以来40城成交量小幅震荡下行，下半年月均成交量略低于二季度。

“本轮楼市行情一线城市领先于其他城市启动，也领先其他城市开始调整，从2019年的成交量走势及同比增幅来看，一线城市成交量上半年开始企稳反弹。但6月以来一线城市成交量有所下降，在目前楼市严调控的背景下，成交量虽相比2017年下半年和2018年有所增长，但相比2015和2016年的高位还有较大差距。”易居研究院研究员沈昕分析称。

截至今年11月底，受监测的40个典型城市新建商品住宅成交面积环比小幅增长3%，同比下降8%。其中，11月份4个一线城市新建商品住宅成交面积环比增长9%，同比增长29%，成交面积绝对值处于2014年以来的平均水平。

沈昕分析认为，后续来看，一线城市由于连续两年成交量低迷，上半年已企稳反弹，但三季度以来成交量有所下滑，在目前楼市严调控和信贷不放松的背景下成交量难以连续增长；东部二线城市中苏州2019年已两次升级调控政策，南京、杭州、宁波等多城三季度以来房贷利率持续上调，预计后续还会继续降温；其他地区的二线城市和三四线城市的成交量则面临较大的下降风险。

临近年末，部分房企由于资金面紧张和年底冲刺规模业绩，会加大推盘力度，打折促销的现象也会增多。沈昕表示，“但在中央的明确表态下，虽然房企推盘量可能大幅增加，成交量则难以明显增长，2020年年初成交量有可能会进一步下降。”

上述中指院负责人分析指出，综合来说，房地产市场保持以稳为主正是基于2019年保持楼市调控定力、各地因城施策取得的积极效果。一方面，房地产金融抑制政策贯穿全年，这为部分城市实施定向微调、保障合理住房需求提供了坚实的基础。另一方面，相较于2018年，随着各地市场形势的分化，2019年因城施策进一步深化，这在一定程度上保障了市场的整体稳定。

克而瑞研究中心研究员杨科伟分析认为，当下房地产市场运行仍处合理区间，市场下行压力整体可控，房地产依旧是中国经济的“压舱石”。可以预见的是，稳定将是下一阶段房地产调控政策主基调，继续坚持“房住不炒”的定位，落实因城施策的长效调控机制，夯实城市政府主体责任，切实把稳地价、稳房价、稳预期的目标落到实处。

“预计2020年房地产融资将边际改善，但房企整体融资环境依旧偏紧，监管核心在于房企融资用途的合规性，保证未来施工和竣工的有序进行。”杨科伟分析认为，在LPR利率中枢下移的作用下，按揭贷款仍是银行信贷优选，2020年房贷利率大概率稳中有降，以便支持居民合理的自住以及改善性购房需求。

杨科伟认为，结合地方政府对调控政策的落实力度来看，“四限”政策仍是地方调控重要抓手，政策将与各城市本身房地产市场关联度更高、反应更快，各城市可以根据房地产市场实际情况，及时调整未来政策走向，以便提高政策的针对性以及有效性。“预计2020年人才新政将继续发力，更多二线以及强三线城市将继续调降人才落户门槛。”

针对未来的房地产市场趋势，中指院方面分析认为，从全国范围来看，2020年中国房地产市场在行情周期轮动背景下，结构性市场机会仍存。其中，长三角、粤港澳地区需求支撑度高，短期市场存一定回升动力。“综合来看，尽管未来市场回升速度或有所放缓，但整体表现将平稳运行。”