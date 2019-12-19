中国外交部称半岛问题未脱离对话协商轨道

中国外交部副部长罗照辉今天（19日）说，朝鲜半岛问题并没有脱离对话协商的轨道，仍在政治解决框架内。

据澎湃新闻报道，中国外交部今天举行中外媒体吹风会，外交部副部长罗照辉、商务部部长助理李成钢介绍第八次中日韩领导人会议有关情况。

罗照辉在回应朝鲜半岛局势问题时说，去年以来，朝鲜半岛和谈进程取得积极进展，政治解决半岛问题的大方向基本明确。近段时间，受各种因素特别是朝美对话不畅影响，半岛形势有所趋紧，出现一些新动向。总体看，半岛问题并没有脱离对话协商的轨道，仍在政治解决框架内，依然是机遇与挑战并存。

罗照辉指出，维护半岛和平稳定、推动半岛问题政治解决进程符合包括中日韩在内的有关各方的共同利益。作为半岛的近邻和直接当事方，中日韩三方将继续按照三国领导人达成的共识，保持沟通协调，坚持劝和促谈，为推进半岛和谈、推动政治解决半岛问题发挥应有作用。

他还说，当前形势下，希望有关方面保持克制，相向而行，通过对话磋商实现良性互动，尽快找到契合点以及解决各自关切的合理方案，确保半岛形势不逆转，始终沿着正确的方向发展。

罗照辉还透露，中国国务委员兼外长王毅18日应邀和俄罗斯外长通话，讨论了包括半岛形势在内的一些重要问题。罗照辉还表示自己今天下午将会见美国方面有关官员。