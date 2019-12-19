香港传出有中学教材将反修例抗争学生称为战士

香港传出有一所中学的教材将反修订《逃犯条例》抗争学生形容为战士。香港教育局说，已向涉事学校了解有关情况，并称该校已停用有关教材。

据香港《大公报》今天（19日）报道，涉事的中三英文报纸阅读材料《From weekday pupils to weekend warriors》（从周日学生到周末战士）后来在网上流传。报道称，内容含美化学生暴力行动、歪曲警察合理执法的字眼。

报道称，有网民留言，“无得救啦！老师，父母齐心合力推年轻人去死！”“点解（为何）教育局还纵容呢啲（这种）恶行，家长会真係（真是）要自救！”有网民怀疑是该材料从某所中学流出。

香港教育局昨晚回应《大公报》的查询时说，学校已就事件即时作出跟进，并停用有关教材，并称教育局会与学校保持紧密联繫，严肃跟进。

教育局也说，教师在选取学习材料时，必须秉持专业精神，不应以内容偏颇的教材误导学生，教师如被证实违反专业操守，教育局会採取适当的跟进行动。

该报前天也发电邮向涉事中学询问是否确有此事，不过校方至昨天截稿前仍未回复。

香港教育工作者联会主席黄锦良认为，近期发生的社会事件对学生造成不少伤害，老师在日常的教学工作更应特别留意选材，确保理性中立，不能将煽动及抹黑材料运用到日常教学当中，让学生价值观受到影响。

黄锦良也说，如有教师真的选用相关教材，学校必须严肃跟进，不容别有用心的人在教材和考评上渗入具政治目的及不实内容，不但对学习没有帮助，更会危害学生心智。