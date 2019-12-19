中国工信部公布首批侵害用户权益App QQ、高铁管家等在列

中国工信部通报第一批侵害用户权益行为的App，其中包括QQ、高铁管家火车票以及珍爱网等。

据澎湃新闻报道，中国工业和信息化部信息通信管理局在官网通报了侵害用户权益行为的App（第一批），QQ、顺义区图书馆、高铁管家12306火车票、珍爱网等在列。

工信部列出的表格来看，QQ 8.2.0版本所涉问题为强制用户使用定向推送功能、不给权限不让用、账号注销难，高铁管家12306火车票所涉问题为过度索取权限、账号注销难，珍爱网所涉问题为超范围收集个人信息。

工信部称，根据《工业和信息化部关于开展App侵害用户权益专项整治工作的通知》要求，我部按计划、分阶段、稳步推进App侵害用户权益专项整治行动。专项行动得到了社会的广泛关注和相关企业的高度重视，在加强用户个人信息保护方面取得积极成效。自查自纠阶段共8000多款App完成整改。在监督检查阶段，我部组织第三方检测机构对各大应用商店App进行检查，对发现存在问题的百余家企业进行督促整改。

工信部介绍，截至目前，尚有41款App存在违规收集、使用用户个人信息、不合理索取用户权限、为用户账号注销设置障碍等问题，未完成整改。上述App应在12月31日前完成整改落实工作，逾期不整改的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。