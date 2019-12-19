中国交银认为中国GDP增长或小幅放缓到6%左右

中国交通银行金融研究中心今天（19日）认为，中国经济明年显现韧性，经济增速缓中趋稳，国内生产总值（GDP）增长可能小幅放缓到6%左右。

据路透社报道，该行在今天发布的“2020年宏观经济金融形势展望”报告中认为，中国财政政策在保稳定和促进六稳上发挥更大作用，财政赤字率预计有所提升，但不会超过3%。

该行预计，中国经济明年预料将保持中高速增长，顺利完成翻两番目标。不过，经济运行存在三方面问题和风险趋势值得关注，即中小型房企和部分民企经营风险可能增加、区域性地方政府债务风险、旧动能失速加重经济下行压力。

报告说，宏观政策积极稳健，逆周期调节逐渐显效，并称积极的财政政策将更注重提质增效，财政支出额度提升到26.5万亿元（人民币，下同，5.13亿新元）左右。

报告并称，地方专项债券规模预计扩大，但不会超过3万亿，将专项债券作为项目资本金的范围将会扩大。加快步伐落实中央与地方收入划分改革，提升地方税分成比重。调整完善增值税留抵退税分担机制，将部分消费税后移到批发或零售环节征收。进一步大幅度减税降费可能不是重点，2020年减税降费额度可能不及上年度。

在货币政策方面，报告认为，将维持稳健适度，向偏松方向操作，调节将以疏通提效为主，预计增信用政策可以一定程度缓解中小企业风险偏高与金融机构风险偏好下降之间的矛盾；未来中期借贷便利（MLF）操作利率将引导市场预期、主动调节的功能逐步提升。

至于房地产政策，报告认为，则不会大幅松动，可能局部调整。在坚持房住不炒定位和三稳原则下，房地产调控还将在较长时间内继续保持总体框架，2020年房地产政策不会大幅放松。但在全面落实因城施策的背景下，相关政策可能出现局部性松动。