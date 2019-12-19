得知被调查后拜鬼神 甘肃前官员严重违纪被双开

中国甘肃一名前地方官因严重违纪违法被双开。这名前官员还被指心存侥幸，得知被组织调查后，讲迷信拜鬼神，企图平安过关。

据中共中央纪委国家监委网站昨天（18日）引述甘肃省纪委监委的消息报道，经省委批准，省纪委监委已对兰州市委原常委、秘书长张国一严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

报道称，经查，张国一身为党员领导干部，背离入党初心、丧失理想信念、抛弃党性原则，政治上蜕变，经济上贪婪，严重破纪违法并涉嫌犯罪。对党不忠诚、不老实，搞两面派，做两面人，表面豪爽仗义，实则暗藏款曲；通过吃喝聚会，拉帮结派，搞人身依附，选人用人亲亲疏疏，与不法商人勾肩搭背，结成政商小圈子，抱团谋利，严重破坏任职地方政治生态；贪得无厌，一面怕组织调查转移隐匿财产，一面利令智昏，胆大妄为，继续“伸手”；心存侥幸，得知被组织调查后，讲迷信拜鬼神，企图“平安”过关；顶风违纪，置中央八项规定精神于不顾，多次出入私人会所，接受私营企业主提供的高档宴请；在组织谈话时不如实说明问题，不按规定报告个人有关事项；法纪观念淡漠，违法行政、干预司法；甘愿被不法商人收买役使，大搞权钱交易、利益输送，非法收受巨额财物，严重破坏主政地方市场经济秩序；道德败坏，与他人发生不正当性关系；家风不严，失管失教，纵容亲属收受他人财物。

消息也指张国一严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后仍我行我素，不收敛、不知止，情节严重，性质恶劣，应予严肃处理。依据相关规定，经甘肃省纪委常委会会议暨省监委委务会议审议并报甘肃省委批准，决定给予张国一开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。