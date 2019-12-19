中共中央台办、中国大陆国务院台办主任刘结一说，大陆坚持为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间，并称台独是绝路。

刘结一在中国《人民日报》今天（19日）刊登的专访中说，台独分裂势力及其图谋和行径，是台海和平稳定的最大威胁，也是两岸关系和平发展的最大障碍，严重损害台湾同胞的切身利益和中华民族的整体利益。

刘结一说，大陆在推进国家治理体系和治理能力现代化中，坚持和完善“一国两制”制度体系，探索“两制”台湾方案，进一步增强“一国两制”对台湾同胞的吸引力和感召力。

至于“一国两制”的定义，刘结一说，中共十九届四中全会清晰界定了“一国两制”的完整概念，强调“一国”是实行“两制”的前提和基础，“两制”从属和派生于“一国”并统一于“一国”之内。

刘结一也提到，大陆在“一个中国”原则基础上，将继续同台湾各党派、团体和人士就两岸政治问题和推进和平统一进程的有关问题开展对话沟通，在聚同化异中逐步解决两岸长期存在的政治分歧问题，推动两岸就和平发展达成制度性安排。

刘结一说到，大陆坚持以人民为中心的发展思想，完善促进两岸交流合作、深化两岸融合发展、保障台湾同胞福祉的制度安排和政策措施，要继续积极为台胞广泛参与大陆经济社会建设创造条件，依法保障台胞权益。

他还说，大陆也要为台胞台企参与国家重大发展战略提供政策指引，搭建更多渠道平台，要着力提升台湾居民居住证社会功能应用，支持台商投资集中地区在为台胞台企提供同等待遇上出台更多先行先试政策措施，要积极推进两岸经济合作制度化，打造两岸共同市场，推动两岸应通尽通。