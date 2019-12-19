券商报告认为中国或需降准来对冲流动性缺口

中国券商国泰君安证券最新报告认为，近三个月，在春节现金扰动及专项债发行下，流动性压力最大的时间点在1月份；从历史上看，央行不太可能单独因为春节扰动而降准，但2020年叠加专项债发行，资金价格有额外压力，央行或需要一次降准来对冲为专项债发行提供流动性。

据路透社报道，“2020年春节在1月份，1月对现金的需求变动就会更加显著，或高达1.5万亿元左右，”报告称,另外债券供给冲击或也较大，今年11月财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿，并要求早发行、早使用，确保明年初即可使用见效，这部分专项债有可能集中在1月下发。

此外，报告还认为，1月的财政不再是净投放，也会对流动性产生一定挤出。

中国经济稳增长政策继续发力。三位消息人士周二透露，中国四川省计划在2020年首个工作日（1月2日）招标专项地方债，这也是明年首批发行的地方政府债，地方债启动发行时间将为历年来最早。

中国财政部11月曾表示，近期提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元人民币，占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%。要求各地要做好专项债发行使用工作，早发行、早使用，确保明年初即可使用见效。

国泰君安提到，2019年12月16日，央行进行了MLF到期续作，但基本没有超量。主要是有两个方面的原因：一方面当前经济动能小幅回暖，另一方面12月份的流动性并不偏紧。

具体来看12月的流动性，报告认为，首先，从银行间利率看有一定分化。当前银行间利率短期小幅下行，中期小幅上行，出现一定分化。说明市场对短期流动性担心不大，但对中期1-3月份的流动性可能有所担忧。

其次，12月居民端对现金的需求会增加，但增加的并不多；12月货币政策工具到期压力尚可，约5,235亿;从历史规律看，12月为财政净投放，也不会对流动性产生挤出;最后，12月从高频数据看，12月发行地方债很少。

中国央行公开市场周四投放进一步发力，单日净投放2,800亿元人民币创11个月以来最大规模。市场人士认为，央行连续两日大额净投放，而且供给的主要是跨年资金，随着资金面更趋宽松，市场预期也更为乐观，年底流动性料基本无压力。

此前央行周一小幅增量续做中期借贷便利（MLF），而市场预期的利率下调则并未出现，一年期MLF仍持稳在3.25%。近期经济数据有所回暖，货币政策逆周期调节在上月发力后也进入观察期，预计年底前政策料维稳，周五的12月LPR（贷款市场报价利率）持平的概率也因此加大。