韩国瑜承诺如果他贪污就把他关到死

国民党总统候选人韩国瑜今天（19日）在面簿就昨天的政见发表会发言，承诺如果他贪污，就把他关到死。

韩国瑜昨天在政见发表会主张重新设立特侦组，来清查弊案政府高官的弊案，并认为当总统的执政团队弊案丛生，抨击竞选连任的台湾总统蔡英文，难道她还可以避重就轻完全不用负责。他说：“只有独裁国家的总统可以只许东厂肥猫祸营私舞弊、不让特侦执法为民除害！”

韩国瑜接着写到，高雄债务问题这几天备受讨论，并批评前高雄市长、现任总统府秘书长陈菊，对于高雄过去负债3000亿（新台币，下同，134亿新元）的问题，仅仅说了一句“我还的比借的多”，“那请问债务是如何累积到3300亿？”

他说到：“我们上任的一天就承担了下来，光是利息每年要付出21亿，平均每个高雄人负债近9万元。而普悠玛、苏澳断桥、庆富案，都和前高雄团队有关，这些问题高官辞地方就升中央，有关系就没关系，继续掏空中央，怎么和人民交代？”

韩国瑜也抨击民进党砍掉军公教年金说政府没钱，却在前瞻8800亿、选前大撒3000多亿，要盖连高雄屏东乡亲都不认同的高铁东延，在没有完整评估下，台南港尾沟豆腐渣工程完工19天即崩塌，民进党四年来从来都不是为了人民好，油水弊案花人民的纳税钱作秀，或许不是为了选票而是为了钞票，政府高官责无旁贷。在此同时，蔡英文任命的监委陈师孟却大动作申调法官，已逾越监察权分际，已不当干涉司法审判及侦查权之自主独立，“我们还要放任东厂再现吗？”

他最后写到，重设特侦组，是他认为要负起选民对换党执政的期待，也是对执政团队的清廉自我要求。