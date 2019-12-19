港媒：习近平赞扬澳门特区政府和社会各界深明家和万事兴

澳门特区政府今晚（19日）在澳门东亚运动会体育馆设晚宴，欢迎中国国家主席习近平。习近平在晚宴上致辞时，赞扬特区政府和社会各界深明家和万事兴，和气致祥，讲团结、重协商、不争拗、不内耗，自觉抵制外来干扰，并称坚信具有澳门特色的“一国两制”一定能取得更大成功。

据香港《明报》报道，香港特首林郑月娥也与丈夫林兆波一同出席，并先后与中国全国政协副主席何厚铧，以及候任澳门特首贺一诚夫妇握手及交谈。

全体出席嘉宾约傍晚6时10分站立拍手，习近平与身穿红色连身裙的夫人彭丽媛，在澳门特首崔世安陪同下入座，两人分别坐在崔世安和贺一诚旁边。

习近平说，澳门回归20年来全面贯彻“一国两制”，把“一国两制”原则要求与澳门实际相结合，并赞扬澳门同胞珍视民主、法治、人权、自由等核心价值，并适应澳门成为国家一个特区的历史转变，把爱国爱澳排在核心价值序列第一位。他也说，澳门特区政府特别面向青少年开展爱国主义教育，巩固了一国两制成功实践的思想基础。

习近平还提到，澳门特区政府自觉维护宪法和《基本法》权威，建立宪法和《基本法》宣传教育体系，大中小学均设相关课程，形成尊崇宪法的良好氛围。习近平并说，澳门紧紧把握“一带一路”和粤港澳大湾区的重大机遇，充分用好中央支持政策，为发展注入新动力。