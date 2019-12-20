英外相吁北京遵守联合声明 维护香港自由繁荣

昨天（19日）是中英联合声明签署35周年。英国外相蓝韬文（Dominic Raab）发表声明，指要保证香港未来成功和稳定，唯一的途径就是通过切实的政治对话尊重并重视香港人的合法关切。

据星岛日报报道，蓝韬文表示，英国和北京政府签署的这一协议明确规定香港的高度自治、权利和自由50年不变。北京政府执行这一协议，包括确保言论自由、独立司法和法制是维护香港繁荣和生活方式的关键。

蓝韬文指，香港正在经历主权移交以来最大的动荡。作为联合声明签署国，英国恪守自己的承诺，支持在一国两制架构下执行联合声明。