茅台集团党委：旗下子公司停用集团标志和名称

茅台集团昨天决定旗下子公司陆续停用集团LOGO和集团名称，将子公司品牌数缩减至5个左右，以规范、管控旗下品牌。

综合第一财经和新浪财经报道，茅台集团昨天召开第五十次党委会决定：各酒业子公司下一步将陆续停用集团LOGO和集团名称，推行品牌“双五”规划，即将子公司品牌数缩减至5个左右，产品总数控制在50个以内。

长期以来，茅台集团内各酒业子公司大多采取贴牌经营的模式，长期依赖集团母品牌背书，不利于子公司打造出真正具有市场竞争力的品牌，且同时存在着透支茅台母品牌的潜在风险。对此，茅台集团自2017年开始大力“瘦身”，全面梳理公司品牌，多措并举，多次针对旗下品牌产品条码进行整治和规范，取得了显著成效。

茅台集团通过大量调研摸底，确定此次决定停用集团标识范围涵盖习酒公司、技术开发公司、保健酒业公司、健康产业公司、葡萄酒公司、生态农业公司、酱香酒公司等子公司。会上，循环产投公司负责人率先表示，尊朋酒业公司作为一家新成立的公司，将会从源头上遵守茅台集团关于停用集团标识的决定。

从长远来看，停用集团标识和名称，是集团加强品牌管控，维护品牌声誉，支持子公司培育自主品牌，实现可持续发展的重要举措。从短期来看，少了“茅台”的加持，也意味着各子公司的业绩都会受到或多或少的影响。在这样的背景下，茅台集团能够自加压力、自我革命，痛下决心谋长远，这份魄力实属不易。

“这件事虽然有些困难，又有些残酷，但是我们必须要真刀真枪地来做。”茅台集团党委书记、董事长李保芳在会上强调，打造具有市场竞争力的品牌，关键在于自己的核心产品和服务。集团将根据各子公司的情况差异，给予适当的缓冲期，同时加强管控，改变各子公司长期以来存在的低品质和无序竞争状况，合理设置班子成员考核内容，调低子公司经营考核指标。