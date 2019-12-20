警犬吸催泪烟被指虐待　香港警方为其添购防护装备

香港警犬疑因催泪烟影响健康，被动物保护界指虐待，日前警方为其添购一批犬只防护装备，包括护目镜、护耳罩及特制鞋子。

根据香港01新闻报道，反修例冲突中，时有“零装备”的警犬走上前线，动保界担心牠们身处在催泪烟中会影响健康，并在八月发起集会谴责警方行动祸及警犬，但问题未见改善，721三个月的示威活动，警方在元朗施放多枚催泪弹，警犬疑受到刺激，慌张地走来走去。据了解，警方已添购一批犬只防护装备，包括护目镜。警方表示，装备安排属行动细节，不会公开。

警犬在没有任何防护装备的情况下，前往发放催泪烟的衝突现场，事件为人诟病，动保界又亦多次去信警方，指对事件极为重视，并从动物福利角度提出建议。在11月14日的立法会大会上，保安局局长李家超指，近月的行动中并无接获领犬人员就警犬执勤后感到不适的报告，又提及外国警犬的装备与香港一样。

有兽医曾表示，催泪气体能迅速为动物带来不适，受影响动物的眼晴、口部、喉咙、呼吸道及皮肤会在30至60秒内出现严重灼伤的情况。动物更会出现咳嗽、呼吸困难、干呕、流泪的情况。

据了解，警方已为警犬添购一批防护装备，包括护目镜、护耳罩及特制鞋子。

警方发言人表示，警方会因应行动需要及现场实际环境，适时及策略性地在不同行动中调派警犬配合前线工作，以维持公共秩序及社会治安。另外，就警犬的装备事宜，警队会不时因应实际行动需要，购入合适的装备。由于装备安排属行动细节，警方不会公开。