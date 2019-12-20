台资深媒体人：2020总统大选首场政见会韩国瑜得分最多

2020总统大选的第一场政见发表会，引起热议，资深媒体人黄暐瀚认为韩国瑜“得分最多”。

根据联合新闻网报道，黄暐瀚在他的面簿贴文指出，因为韩国瑜是“落后的挑战者”，得分空间原本就大，现任总统蔡英文，保持“守势”，谨慎过头，全程看稿，卡顿不断。

蔡英文虽不算“失分”，但也“没得分”，韩国瑜靠著“韩四打”，得分不少。

第一打是国家认同，政见会一开场，就是“中华民国 vs. 这个国家”的论战，韩国瑜打国家认同，主要是因为蔡英文过去曾讲过“中华民国是流亡政府”，而且上任总统之后前三年，常说“这个国家”，少说“中华民国”。被韩国瑜挑战之后，蔡英文居然还是脱口说了三次“这个国家”，有点百口莫辩。

第二打是特权贪污，提重设特侦组，是昨天最大的“亮点”。以前有特侦组的时候，办行政院秘书长，办立委，连卸任总统都敢查办，现在没有特侦组之后，不管是私烟、高铁三百万或是卡神金流，好像都只敢碰一下，就不敢深追。

第三打是经济不振，2016到2019蔡英文执政这四年，民众选出的年度代表字是：“苦、茫、翻、乱”，连国运签，都抽不出来。蔡英文说台湾是“亚洲四小龙”的冠军。这与民众的生活认知，落差太多，觉得生活过得并不如意的，很难再投给蔡英文。

第四打是台湾危机，韩国瑜最近常常说，他最担心的是：“台湾遗忘了世界，世界也遗忘了台湾”！两岸问题，肯定是台湾接轨世界的一个关卡，或说难题。蔡英文执政，两岸关系差，不能全怪给蔡英文，但继续连任，两岸冰冻，百业萧条，国际组织进不去，邦交国继续断交，这是挡不住的事实。

除了四打，最重要的，还在于韩国瑜用“庶民语言”，来争取认同。

除了韩国瑜，宋楚瑜跟蔡英文，都是有看稿的。韩国瑜不看稿，还有如相声大师一般，妙语如珠。

韩国瑜的话语容易听得懂，夸张中，带有感情，这是他跟蔡英文，最大的不同。