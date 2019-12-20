报告：中国多数年轻人把信贷产品当“省钱”支付工具使用

最新发布的《中国消费年轻人负债状况报告》显示，42.1%的年轻人只使用消费类信贷并且在当月还清，多数年轻人把信贷产品当作“省钱”的支付工具使用。

根据《工人日报》报道，双11”“黑五”“双12”才刚刚过去，又要迎来圣诞、元旦、春节，在这个消费狂欢季，不少年轻人说自己连土都吃不起了，“买买买”让年轻人肆意潇洒的同时，也负债累累。

日前，中国首份呈现中国年轻人消费信贷现状的报告——《中国消费年轻人负债状况报告》发布。《报告》显示，42.1%的年轻人只使用消费类信贷并且在当月还清，多数年轻人会在免息内结清信用卡，把信贷产品当作“省钱”的支付工具使用。专家称，这届年轻人在“精致穷”的外表下，其实是“精算计”。

著名经济学家陈志武就曾经提到，“人的一生中，最缺钱的时候就是年轻时，但这时候人力资本投资的必要性最高(读书上学、积累经验等)，消费欲望也最强，最需要花钱；而年老之后，虽然积累了一辈子财富，收入也最高，但是消费需要最低，消费能力和欲望都下降了，花钱的边际效用当然也递减。要按照自己‘一辈子的收入’来优化自己人生不同阶段的消费，而不是只按照现在的收入来安排消费和投资。”

源于这一理论，年轻人群体具备消费欲望，收入增长迅速，但在一定时期中，很多人不具备足够的消费能力，是消费信贷的主力军。他们坚信，用好未来的钱，有利于提前占有更多的社会资源。

“我觉得消费信贷让生活越来越方便，而且很多消费信贷并不需要用户承担成本，不仅没有增加债务负担，反而带给用户很多实惠。”除了信用卡，有免息设置的“花呗”“打白条”等金融产品已经是90后王潇日常购物的基本支付方式。

当舆论批评年轻人借钱消费，宁可“负翁”，也要“精致穷”时，在年轻人眼里，这是他们更精明的生活方式。《报告》称，虽然金融市场上充斥着各式各样的消费信贷产品，但是很多人获得的是消费信贷的授信，授信不一定会成为负债，而合理的负债对于年轻人来讲也不是坏事。调查表明：一线城市、偏高收入、本科以上、有海外经历的年轻人会更多地产生实质性负债，这会刺激年轻人更加拼命工作，提高赚钱欲望。

虽然信贷产品渗透率高，但以90后为代表的年轻人，远比外界想象的要理性、聪明。同时，负债也不能说明年轻人生活拮据，合理的负债不仅不会加重年轻人的负担，还会帮助年轻人理财。

一份关于95后消费分期用户成长性的调查报告指出，通过分期支付，消费者可以把自己的部分未来收入变成今天可以花的钱。合理安排未来资金，被年轻人认为是一种精明的消费方式。

今年“双11”销售统计显示，线上以旅游产品为代表的休闲型服务消费正在崛起。越来越多的年轻消费者从解决温饱、满足物质需求，过渡到追求心理上的满足感和精神上的享受。

“每次看到社交媒体晒出高大上的旅行照，下面还配有诗情画意的感悟，就忍不住在心里种草，想要辞职环游世界。”纠结了3年之后，在一家互联网公司就职的张阔终于在年底前辞职了。“我不是富二代，这次旅行会花光我这几年的积蓄。但我想在三十岁到来之前，送给自己一次诗和远方。积蓄力量，回来后，重新找工作，满血再出发。”

采访中，越来越多的年轻人表示，他们更加注重自我实现和内心感受，更愿意花钱去满足精神层面的需求，也有更多的新生代喜欢去探索更为丰富的精神世界。

根据淘宝发布的“双12”新数据，过去1年，有超过2000个新淘品牌诞生，有1000多个商家成交过1000万元，超过2万个商家成交破100万元。“物品选独特的，生活要个性的，别人的目光是无所谓的”，有报告这样评价年轻人的新消费观。其特征是爱尝鲜，对小众产品、新品类、新概念有着极大的好奇心，以此作为自己探索世界的方式和态度。

中国新经济研究院联合支付宝发布的《90后攒钱报告》提到了很多被人忽略的真相：90%的90后用花呗是为了省钱，只有10%是为了提前消费；90%的90后表示自己会理智消费，不会买不需要的东西。

年轻一代正在用消费特定产品与服务的形式，彰显自己的处世哲学，构建属于自己的精神领域，表达他们所认同的观念、态度、品位与格调。“我们花钱买的不只是商品，更是一种自我表达的方式。”张阔说。

《90后青年生活形态报告》表明，中国青年一代并不迷恋奢侈品、高消费，他们认为要把钱花在“实质”上，对一些物品的占有并不代表生活的高质量。对于他们来说，账户里的“存款余额”从来不是自己追寻的终极意义，生活和梦想才是。

“我父母总说我乱花钱，可我觉得在自己经济能力范围内，如果购买某种商品和服务能够给自己带来快乐和满足，那么就是必需型的消费，根本不属于挥霍。”在创业公司做销售的柳然经常因为对“必需”和“挥霍”的定义不同和父母争论。

事实上，为了能拥有更强的消费能力，90后是最懂得人生需要努力拼搏的一代人。与70后80后一心向往“铁饭碗”不同，很多90后做起了“斜杠青年”。

多重职业意味着会有多重收入，恰是因为保持着对自己未来赚钱能力的信心，让他们习惯于适度提前消费，并不惧于身上的还款压力。

经常接触消费金融的90后，也有着好于自己长辈的信用观念。数据表明，99%的90后凭信用消费后会按时还款，这个数字高于平均值。显然，除去极少数的个例外，这届年轻人在爱花钱的表象下，大多拥有着既开放但又理性的消费观。

对于年轻人的消费观，也有网友吐槽，“年轻人月光的消费观在我看来非常不成熟，除了及时行乐，有几分钱是花在点子上了？健身或者报课程，一周去几次？不是轻易一句，‘投资自己’就完了。”

业内人士认为，年轻人学习树立科学的消费观，将促进个人的健康发展和社会的可持续发展。首先应该量入为出，适度消费。收入既包括当前的收入水平，也包括对未来收入的预期。在自己经济承受能力之内，应该提倡积极、合理的消费而不能抑制消费。其次应避免盲从，理性消费。在消费中尽量避免一些不健康的消费心理的影响，从个人实际需要出发，理性消费。此外，勤俭节约、艰苦奋斗是我国的传统美德，是一种民族精神，永远不过时。