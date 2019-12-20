美政军局官员昨会见台湾前参谋长

美国国务院政军局助理国务卿库柏与台湾前参谋总长李喜明昨天在美国会面，双方谈论台湾安全防卫、国防自主、台美工业合作等议题。

根据联合新闻网报道，据美国国务院的官员公开行程，库柏（Clarke Cooper）昨天下午2时在位于维吉尼亚州的智库“2049计画”会见李喜明；库柏1时55分步入所在大楼，李喜明约2时抵达，双方会谈50分钟左右。

记者询问会谈内容，李喜明不愿多谈，仅表示自己现为老百姓，不代表政府，只是和老朋友见面。记者也询问美国国务院政军局，至发稿前，尚未获回应。

据熟悉会议的人士透露，库柏得知李喜明在华府，向李喜明请教台湾的安全防卫问题，李喜明则提出台湾防卫方向，以及应如何促进台美防务方面的合作。

该人士强调，双方并未谈及特定武器系统，但讨论了台湾如何建立遏阻能力，也谈到台湾国防自主、台美工业合作等问题。

据了解，李喜明在“2049计划”短期研究，研究领域聚焦国防工业、国防自主，约明年初返台。

国务院官员近期多次公布与台湾人士会面行程，包括国务院亚太助卿史达伟（David Stilwell）与我外交部政务次长徐斯俭10月在大华府地区会面，库柏8月也曾在推特发布与我驻美代表高硕泰会面照片。