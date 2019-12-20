美国上周对华猪肉出口升至至少10个月来最高水平

美国农业部昨天（19日）公布的数据显示，美国上周对中国的猪肉出口升至至少10个月来的最高水平。

据路透社报道，农业部的数据显示，截至12月12日当周，美国对华的猪肉出口总量为15282吨，为至少今年2月或更早以来的最高纪录。截至2月14日当周公布的数据显示，美国出口了17215吨猪肉，但当周的报告中包括了几周之前因政府停摆而未公布的数据。

美国农业部公布，中国进口商上周净购买5940吨美国猪肉，将在今年年底前发货。

数据还显示，在始于9月1日的2019/20市场年度，美国上周对中国的大豆出口总量为689,575吨，为三周高点。

农业部当天也通过其每日报告系统，确认向中国出售12.6万吨大豆。

美国可能会继续从中国的猪肉需求中获得很大份额，此前美国官员称美中上周达成的贸易协议包括北京承诺每年进口400亿-500亿美元的美国农产品。大宗商品市场分析师和交易员表示，肉类进口可能有助于中国政府实现这一大规模的采购目标。

非洲猪瘟抑制中国猪肉生产量，并导致国内猪肉价格飙升，在过去一年半的时间里，已导致中国约一半生猪死亡。

报道分析，美国可能会继续从中国的猪肉需求中获得很大份额，此前美国官员称美中上周达成的贸易协议包括北京承诺每年进口400亿至500亿美元（542亿至677亿新元）的美国农产品。大宗商品市场分析师和交易员认为，肉类进口可能有助于中国政府实现这一大规模的采购目标。