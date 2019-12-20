【图集】贺一诚宣誓成为新任澳门行政长官

中国国家主席习近平今天（20日）出席庆祝澳门回归20周年大会暨澳门特别行政区第五届政府就职典礼。贺一诚在习近平监誓下，宣誓成为新一任澳门行政长官，两人随即握手。

综合香港电台和香港01报道，就职典礼早上10时开始，全体起立并奏唱中国国歌。贺一诚在宣誓成为新特首后，带领澳门特区主要官员上台宣誓。

澳门特区新一届政府主要官员今天上台宣誓。（路透社）

中国国家主席习近平（中）今天与夫人彭丽媛（右），连同澳门新任特首贺一诚（左）出席庆祝澳门回归20周年大会暨澳门特别行政区第五届政府就职典礼。（路透社）

香港特首林郑月娥（右）今天出席庆祝澳门回归20周年大会暨澳门特别行政区第五届政府就职典礼，并跟与会者寒暄交谈。（彭博社）

贺一诚随后致辞时说，他深深体会到伟大祖国永远是澳门的坚强后盾，今年是中华人民共和国70华诞，澳门为伟大祖国取得的巨大历史性成就感到无比自豪，对伟大祖国更加美好的未来充满信心，作为澳门特别行政区第五任行政长官，他更是深深感到使命光荣、责任重大。

贺一诚说，20年来，在何厚铧和崔世安两位行政长官的领导下，澳门社会各界齐心协力、务实进取，向世界展示了具有澳门特色的“一国两制”成功实践，为“一国两制”行得通、办得到、得人心的强大生命力作了生动展示和最好说明。

他说到，站在新的历史起点上，“我们将以‘协同奋进、变革创新’作为新一届政府的施政理念”，解放思想、科学决策、敢于作为，全面准确贯彻“一国两制”方针，严格按照宪法和基本法办事，切实维护国家主权、安全、发展利益，以更大的勇气和与时俱进的变革创新能力推动澳门经济社会各项事业发展，以扎实的工作成绩回报中央政府和澳门特别行政区广大居民对我们的信任和支持。

他还说，澳门特区政府将认真总结澳门二十年来“一国两制”实践的成功经验，结合澳门实际情况，提高站位、开拓视野，进一步建设具有澳门特色的“一国两制”。“我们将加快公共行政改革，巩固以宪法和基本法为共同基础的宪制秩序，推进澳门特别行政区治理体系和治理能力建设。发挥政府主导作用，打造具有丰富元素的多彩旅游综合体，推进会展、中医药、文化创意和高科技产业的培育和发展。加快城市规划和公屋建设，改善交通，加强环保，推进都市更新和智慧城市发展。落实医疗、教育、社会救助和社会福利等方面的资源有效投放。弘扬中华优秀传统文化，推动多元文化交流合作，推动澳门文教事业创新发展和全面繁荣。加强公务人员国情研修和国家意识，加强青少年爱国主义教育和人才培养，实现爱国爱澳传统代代相传，“一国两制”事业后继有人。”

贺一诚最后说到，澳门过去20年的经济发展和建设成就，为澳门提供了坚实的发展基础；澳门居民强烈的发展愿望和对美好生活的热切期盼，为澳门提供了强大的发展动力；在国家全面深化改革、全面扩大对外开放的大背景下，共建“一带一路”和推进粤港澳大湾区建设，为澳门提供了重大的发展机遇；推进“一中心、一平台、一基地”建设，加强区域合作，特别是与珠海市在横琴发展上创新机制，实现澳门经济适度多元，为澳门提供了基本的发展定位；澳门联通中西、连接中国与葡语系国家的桥梁功能和多元文化色彩，为澳门提供了独特的发展优势。“我相信，在中央的支持和指导下，只要我们紧紧围绕和把握澳门的发展基础、发展动力、发展机遇、发展定位和发展优势，协同奋进，变革创新，澳门的明天一定更加美好，‘一国两制’事业一定更加辉煌！”

习近平稍后将会见澳门新任行政、立法及司法官员，下午离开澳门。