新中合作项目苏州工业园区运营主体 上交所上市

苏州工业园区开发主体——中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（简称中新集团）筹备11年终于成功上市，于今天（20日）早上正式在上海证券交易所主板挂牌交易，成为首个获批上市的中国国家级经开区开发运营主体。

苏州工业园区是新加坡已故建国总理李光耀亲自推动的新中合作项目，也是首个新中两国的政府间合作项目。园区的成就一直获得两国政府的高度肯定，在这个基础上，两国政府后续又开展了中新天津生态城、中新（重庆）战略性互联互通示范项目。

中新集团是两国政府间合作的重要载体，这次上市的时间点也是苏州工业园区成立25周年之际。1994年5月12日，当时的中国外经贸部同意园区实业与新方财团在苏州合资设立苏州工业园区开发有限公司，也就是中新集团的基础与前身。

新中合作项目苏州工业园区运营主体中新集团今天上市，（左起）中新集团董事长、总裁赵志松、新加坡驻沪总领事罗德伟、苏州市委常委、苏州工业园区党工委书记吴庆文、苏州市委常委、副市长王翔、新方财团董事长林子安、中信证券股份有限公司总经理杨明辉一起敲钟。（苏州工业园区提供）

中新集团此次共发行1亿4989万股，扣除发行费用后募集资金净额为13.62亿元（人民币，下同，约2.63亿新元），在上交所的股票代码为601512。本次募集的基金将用于苏州工业园区南部斜塘地区的基础建设改造项目。

今早开盘后，中新集团股价随即受到市场热捧，大涨43.95%至13.92元，涨幅领先全板。

中共苏州市委常委、副市长王翔在上市仪式上致辞时指出，这是中新集团发展史上“具有里程碑意义的重要时刻，更是中新合作苏州工业园区发展历程中值得铭记的重要时刻”，标志着集团进入了一个更高水平的发展平台。

王翔说，25年来园区的发展在两国领导人的亲切关怀与合作双方的共同努力下取得了令人瞩目的成就，“中新双方走出了一条真诚合作、互利共赢之路”。他也介绍，中国科创板开市以来，已有六家苏州企业成功登陆，有力推动苏州经济区高质量发展。

曾在1997年获聘为中新集团副总裁（市场）的通商中国现任主席李奕贤早前受访时说，这次上市意味着苏州工业园区的合作模式是可复制、可推广的。他解释，这是因为园区“在长期发展中有一个健康的财务状况，而且现在自身有能力去开拓更多类似的项目，在国内和国外市场都有发展机会，所以拿去市场上才受认可”。

中共苏州市委常委、苏州工业园区党工委书记吴庆文，以及新加坡驻沪总领事罗德伟、新方财团董事长林子安等中新两方领导今早也出席了上市仪式。