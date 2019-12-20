习近平强调中国绝不允许任何外部势力干预港澳事务

澳门特区第五任行政长官贺一诚今天（20日）宣誓就职，由中国国家主席习近平监誓。习近平发表重要讲话时强调，港、澳两个特区事务属中国内政，用不着外部势力指手画脚。

习近平首先向贺一诚及澳府主要官员和行政会委员表示祝贺。他说，澳门20年来在中央政府和大陆大力支持下，在何厚铧、崔世安两位特首带领下，澳府和社会各界人士同心协力，开创了澳门历史上最好的发展局面，谱写了具有澳门特色的“一国两制”成功实践的华彩篇章。

他总结澳门“一国两制”成功实践获得的重要经验，强调澳门始终坚定“一国两制”制度自信。广大澳门同胞发自内心拥护“一国两制”，认同“一国两制”是澳门保持长期繁荣稳定的最佳制度。

习近平也说，在践行“一国两制”过程中，澳府和社会各界坚持把维护国家主权、安全、发展利益，和维护澳门长期繁荣稳定统一起来，意志坚定，从不为一时之曲折而动摇，从不为外部干扰而迷惘，善于把握国家重大发展战略和一系列政策支持带来的机遇，乘势而上，在融入国家发展大局中实现自身更好发展；始终准确把握“一国两制”正确方向。

“广大澳门同胞深刻认同‘一国’是‘两制’的前提和基础，旗帜鲜明维护宪法和基本法确定的宪制秩序，尊重国家主体实行的社会主义制度，正确处理涉及中央和特别行政区关系的有关问题。”习近平说，澳门的成功实践，说明了确保“一国两制”实践不变形、不走样，才能推动“一国两制”事业行得稳、走得远。

习近平说：“我要在此强调的是，香港、澳门回归祖国后，处理这两个特别行政区的事务完全是中国内政，用不着任何外部势力指手画脚。”

他继续强调：“中国政府和中国人民维护国家主权、安全、发展利益的意志坚如磐石，我们绝不允许任何外部势力干预香港、澳门事务！”

贺一诚致辞时说，深深感到使命光荣，责任重大，他说：“20年来在何厚铧先生和崔世安先生两位行政长官的领导下，澳门社会各界齐心协力务实进取，向世界展示了具有澳门特色的‘一国两制’，为‘一国两制’行得通、办得到、得人心的强大生命力作了生动展示和最好说明。”

（记者是《联合早报》香港特派员）