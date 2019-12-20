台湾挺韩罢韩游行明在高雄登场 3000警力戒备

台湾挺韩、罢韩游行明天同在高雄登场，当地警方动员3000警力维安，除了高雄市警局2000名警力，警政署也调派1000名保安警力进驻高雄，支援游行维安勤务，一旦需临时增援警力或遇大规模抗争冲突，立即出动待命的保安警力，平息现场纷争。

据台湾《联合报》报道，挺韩、罢韩两游行据悉将吸引双方支持人潮聚集高雄，高雄市政府各局处在高雄市警局设立联合指挥挥中心，警政署也派员在高雄市警局设立指挥所，高雄地检署及桥头地检署也派八名检察官，在南、北两游行坐镇。高雄市警局授权各分局决定员警是否停休，警力不足或临时需调人力，则由警政署调派的千名保安警力补足。

这1000名保安警力，包含保一、保四、保五及高雄港务等警察总队员警，将在21日上午进驻高雄市。警政署另指示铁路警察局，维护各地车站及列车秩序，避免滋扰事故发生在列车或车站，影响铁路交通。

高雄市警局规画，明天在北高雄的“南方崛起”挺韩游行，动员1000名警力维护秩序，其中，因游行终点站附近有民进党籍立委候选人总部，警方也计划派员警戒。在南高雄“Wecare高雄”罢韩游行，则安排700名警力维安。另派遣300警力在高雄捷运沿线车站及车厢警戒。

挺韩、罢韩人潮可能在集合或散场后相遇，警方将高雄捷运左营站、高雄车站及美丽岛站设为热区，每车站也分别由捷运警察、保安大队及各分局派出所员警增员巡守，同时依参加游行的人潮状况，规画尖峰及离峰时段；尖峰时段是上午10时到下午2时、下午4时到晚间8时，警方在每列捷运列车安排六至九名员警，每车厢两至三名员警警戒。不过，警方因明天的部署是属于集会游行，在捷运上员警不带枪，只带辣椒水、警棍和束带维持秩序。

高雄市警局长李永癸说，警方将全力防堵任何暴力事件，部署优势警力来做安全维护，呼吁双方及团体遵守法令，以和平理性来进行，不要发生冲突和暴力，因暴力是全民所唾弃，如发生暴力行为，警方绝对严惩暴力，决不宽贷。